Aumenta la tensión en Juntos por el Cambio por el apoyo hacia Massa o Milei

En el espacio de Juntos por el Cambio algunos apoyan a Sergio Massa y otros a Javier Milei.

“Nuestro apoyo es sin condicionamientos”. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión.

La rendición es total. #NoEnMiNombre https://t.co/98ZCmuUnoo — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) November 5, 2023

Querido @alefinocchiaro. No estoy discutiendo el pasado de @cristianritondo ni de nadie. Pero sí discuto las actitudes tomadas desde el 22/10. Jamás imaginé ver un “apoyo incondicional” a la ultraderecha por parte de dirigentes de mi partido. Pensé que estábamos en contra de eso. https://t.co/3NXLlsk2sc — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) November 6, 2023

Foto: Daniel Davobe.

Foto: Pablo Añeli.

Juntos por el Cambio (JxC) volvió este lunes a quedar envuelto en un clima de tensión por las posiciones antagónicas entre los macristas que apoyan en el balotaje al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, un sector de la UCR que impulsa la firma de un documento en respaldo a la postulación del oficialista Sergio Massa (UxP) y los gobernadores del frente opositor que insisten en inclinarse por la neutralidad.Un grupo de dirigentes del PRO que defiende la alianza entre Milei, la titular del partido, Patricia Bullrich, y el exmandatario Mauricio Macri, se cruzaron en las últimas horas públicamente con el exministro de Cultura macrista Pablo Avelluto, quien advirtió que ese pacto representa una "rendición total" ante el candidato libertario escribió Avelluto el domingo por la tarde en su cuenta de X, declaraciones que generaron este lunes fuertes réplicas de dirigentes del PRO alineados con Macri.El mensaje del exfuncionario macrista fue en respuesta al apoyo a Milei "sin condicionamientos" expresado por el diputado Cristian Ritondo en una entrevista a La Nación+."Pablo Avelluto querido, fuimos compañeros de gabinete y nunca te vi tan firme en cosa alguna. Cristian Ritondo, lejos de la sumisión, lideró la oposición legislativa en tiempos difíciles sin flaquear nunca. No seas como la monja que deja los hábitos y habla mal del convento. Abrazo", intervino luego el diputado Alejandro Finocchiaro, quien salió en defensa de su compañero de bancada también en esa red social.Esta mañana, Avelluto continuó el intercambio: "Jamás imaginé ver un apoyo incondicional a la ultraderecha por parte de dirigentes de mi partido. Pensé que estábamos en contra de eso".También se trenzó con la diputada del PRO Dina Rezinovsky, quien le había aclarado que "sin condicionamientos" no es lo mismo que "incondicional".Avelluto integra un sector del PRO, cuyos dirigentes -si bien cuestionan a Massa-Las diferencias internas en JxC tienen también su capítulo radical. Este lunes, el histórico dirigente de la UCR Federico Storani afirmó que frente al balotaje presidencial no se pueden tener "medias tintas" y adelantó que, por ese motivo, impulsa junto a otros referentes partidarios la firma de un documento en apoyo a la candidatura de Massa para enfrentar a Milei, a quien calificó de "antidemocrático". "Nos parece que no hay medias tintas. El balotaje ha sido creado para eso. Hay que pronunciarse por una de las dos alternativas y nosotros optamos. Conforme a la libertad de acción que nos dio el Comité Nacional de nuestro partido, voy a votar a Sergio Massa ", dijo Storani en declaraciones formuladas a Radio Provincia.El exministro de Interior durante la presidencia de Fernando de la Rúa confirmó que en las próximas horas se difundirá un comunicado de respaldo a Massa firmado por cientos de dirigentes del radicalismo.El apoyo que reúne a sectores de la UCR de todo el país a la postulación presidencial del ministro de Economía surgió, explicó Storani, tras "un análisis de las dos alternativas que hay para el balotaje".", explicó Storani.El comunicado de apoyo a Massa tendrá las firmas de autoridades partidarias, pero también de legisladores y funcionarios municipales y provinciales, como así también de dirigentes del radicalismo porteño.Según pudo saber Télam, el documento contendrá asimismo fuertes cuestionamientos a la figura del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y brindará argumentos para explicar por qué este conjunto de dirigentes respaldará la postulación de Massa.Entre los firmantes estaráAl documento se suman también exfuncioanarios del gobierno de Raúl Alfonsín, como Enrique Paixao (exsecretario de Justicia) y Oscar Muiño (exsubsecretario de Información Pública), además de Adrián Mastronicola, dirigente gremial de La Bancaria, entre otros.Por estas horas, los radicales que respaldan a Massa siguen en la tarea de sumar firmas en todo el país, sobre todo a través de la Corriente de Opinión Nacional, el sector interno del radicalismo que lidera "Freddy" Storani.En otra vereda se ubican los gobernadores de JxC que proponen no manifestar apoyo a ninguna de las dos candidaturas.Este lunes el mandatario electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, insistió en que "no confía" en los postulantes pero que decidirá su voto "camino a la escuela" que le toca para emitir su sufragio el próximo 19 de noviembre., dijo Cornejo en declaraciones a CNN radio.Pese a afirmar que "también aseguró que "la mirada de los dirigentes que quedamos afuera del balotaje es bastante irrelevante".Sobre el futuro de la coalición, el gobernador electo afirmó que "se va a despejar el 19 de noviembre" y que deberá "ser el contrapeso de un gobierno de Milei o de Massa".También Bullrich se refirió a la crisis que atraviesa la coalición al remarcar que JxC "era un envase que ya estaba muy destruido, muy mal" y que, de acá en adelante, se deben discutir “las bases” sobre las que “se reconstruye” el espacio.En declaraciones que brindó en la noche del domingo a La Nación+, la exministra de Seguridad indicó que no es partidaria de hablar del “fin” de la coalición aunque sí consideró que, “de lo que hay que hablar, es la manera, sobre qué bases se reconstruye Juntos por el Cambio".La titular del PRO defendió su alianza con Milei "sin condicionamientos" y volvió a cargar contra los otros dos partidos socios de la alianza: la UCR y la Coalición Cívica (CC).”, aseveró.