El día en que Charly García tuvo su propia esquina en Nueva York

La esquina de "Clics Modernos", parada obligada para los argentinos que visitan Nueva York. (Prensa Cancillería)

La invitación a la ceremonia de este lunes.

Hilda Lizarazu, el Zorrito y Fernando Salamea, en un minirecital que Charly siguió desde Buenos Aires vía internet. (Foto Cancillería)

Tal vez el mejor álbum de Charly

Los funcionarios argentinos en la Charly García Corner, en el límite entre los barrios de Tribeca y el Soho. (Prensa Cancillería)

Charly, en 1983. Tenía 31 años cuando grabó el mítico álbum. (Foto: IG charlygarciacorner)

"Nos siguen pegando abajo" (1983) VER VIDEO

Desde este mediodía neoyorquino, nuestro gran prócer del rock -como Carlos Gardel u Homero Manzi en Buenos Aires- tiene su propia esquina; la de Walker Street y Cortlandt Alley, la Esquina Charly García (Charly García Corner).A 40 años del lanzamiento de su segundo disco solista, "Clics Modernos", -el primero fue "Yendo de la cama al living"-, en un acto organizado por Cancillería, la embajada argentina en Estados Unidos y el consulado local, músicos, amigos y fanáticos se reunieron en Charly García Corner, precisamente donde el ídolo se tomó la foto que sería la portada del mítico álbum.Estuvieron presentes el embajador Jorge Argüello, el cónsul Santiago Villagra, Josi García Moreno -la hermana de Charly-, los fotógrafos Gabriel Rocca y Andy Cherniavsky y varios músicos y amigos, como Hilda Lizarazu, el Zorrito von Quintiero y Fernando Samalea.Durante la ceremonia, que fue seguida por García por Instagram Live, contó con la palabra del Mariano Cabrera, el organizador del evento, quien resaltó que Charly "ya es parte de la argentinidad, como el dulce de leche, el fútbol y Gardel".Las autoridades descubrieron una placa alusiva y luego, con la voz de Hilda Lizarazu, hubo un mini recital con algunos temas del genial álbum, editado en noviembre de 1983, en los albores de la recuperada democracia: "No soy un extraño", "Ojos de videtape", "Los dinosaurios", "Nos siguen pegando abajo" y "Fanky", que en realidad es de un disco posterior, "Cómo conseguir chicas"."Clics Modernos" fue grabado en los Electric Lady Studios de Nueva York. Contó con la participación de Pedro Aznar, Larry Carlton, Doug Norwine y Casey Scheuerrell.Los nueve temas son de García: "Nos siguen pegando abajo", "No soy un extraño", "Dos, cero uno (Transas)", "Nuevos trapos", "Bancate ese defecto", "No me dejan salir", "Los dinosaurios", "Plateado sobre plateado" y "Ojos de video tape". Todas canciones que forman parte de la historia del rock y que Charly inmortalizó a sus 31 años. Larga vida al ídolo.