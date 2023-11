España: el PSOE negocia una amnistía que moviliza a la oposición y agrieta a la justicia

El independentista catalán Carles Puigdemont fue citado a declarar por el intento separatista de 2017. (Foto AFP/Archivo)

Pedro Sánchez, más cerca de ser confirmado presidente. (Foto AFP/Archivo)

Mientras el PSOE negocia a marcha forzada conuna amnistía que destrabe la investidura como presidente del Gobierno de, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Gastellón citó este lunes como imputados al expresidente catalány a la secretaria general Esquerra Republicana (ERC),, en la investigación sobre el proceso independentista unilateral de 2017, por el que ambos dirigentes están autoexiliados fuera de España.(PP), alienta las protestas ante la sede del(PSOE) contra la aministía y su líder,intenta encabezar a ese sector de la sociedad. “No nos van a silenciar, no nos van a callar y no nos van a parar”, dijo este lunes.Y la grieta también se manifiesta en el plano jurídico, ya que así como la semana pasada hubo un documento firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, en la fecha se difundió un manifiesto de respaldo a la amnistía que el PSOE negocia con ERC y Junts, firmaron por 200 juristas, entre los que destaca“No puede sino calificarse de pura demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas”, señala el texto en respuesta a la APM, que reproduce el diario El País.En este marco,, en la causa conocida comoEl juez tomó esta decisión tras recibir la pasada semana un amplio informe de la Guardia Civil que salpica al antiguo jefe del Govern, fugado en Bélgica desde 2017; y a la dirigente republicana, huida en Suiza desde 2018, a quien el instituto armado señala como una de las coordinadoras del grupo que supuestamenteCon esta iniciativa, García-Castellón amplía el radio de acción de la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que se investigan delitos de terrorismo. Según consta en su escrito, García-Castellón ofrece al expresidente “comparecer voluntariamente” en el juzgado como imputado, antes de cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo, del que forma parte.Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”, subraya el juez en su auto, que pide a la Guardia Civil que investigue la posible vinculación del movimiento conGarcía-Castellón imputa a otra decena de personas; entre ellas, a, amigo de Carles Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica); a, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; a los empresarios; y a, que ocupó cargos dentro de Esquerra. Esta lista la completan. Y a ellos se une(ERC), miembro de la Mesa del Parlament y a quien, al encontrarse aforado, el juez ofrece que declare como imputado voluntariamente, al igual que plantea al expresidente.Pero mientras se esperan para este lunes noticias de la negociación PSOE-Junts en Bruselas, la Fiscalía anunció que recurrirá la convocatoria a Puigdemont y Rovira, reportó Europa Press.Fuentes fiscales confirmaron que el Ministerio Público recurrirá en apelación la resolución del magistrado Manuel García-Castellón porque cree que los hechos no encajan en delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y debido a la desaparición del delito de sedición, dos cuestiones de calificación jurídica que harían perder la competencia a la AN.