Graciela Camaño: "No tengo ninguna duda, voy a acompañar la candidatura de Sergio Massa"

Graciela Camaño manifestó que acompañará a Massa.

Para Camaño, el espacio de Milei plantea "una agenda que viene del sector financiero y de una mentalidad terraplanista y negacionista". /Foto: Camila Godoy.

Críticas al proyecto libertario

Macri y el espacio de Juntos por el Cambio

La diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, afirmó este lunes quey advirtió que"Yo no tengo ninguna duda, voy a acompañar la candidatura de Sergio (Massa). Lo conozco, sé de sus defectos y sus virtudes con la autoridad moral que me da haber tomado la actitud que tomé hace cuatro años,, aseguró la diputada en declaraciones a Radio Futurock.Asimismo, argumentó que confía en que Massa "está en capacidad para ponerse al frente" en tanto, evaluó, que "el próximo gobierno, es un gobierno que va a tener muchas dificultades"., expresó Camaño sobre qué está en juego a su entender en los próximos comicios.Días atrás,En cambio, la diputada evaluó que la fórmula de la Libertad Avanza (LLA), compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel, plantea "una agenda que viene del sector financiero y de una mentalidad terraplanista y negacionista"."La agenda del odio genero esta historia de un lumpenaje que se empoderó comprando y vendiendo candidaturas. Ese odio se generó a través de un discurso agresivo, individualista, con una ruptura total del tejido social, incluso repudiando la agenda 2030", amplió al respecto.Asimismo,"La candidata más intelectual del sector plantea que no le importa que alguien porte piojos si quiere o que no le importa si se vacuna alguien", graficó Camaño.También alertó sobre las propuestas del espacio en materia de seguridad: ", opinó Camaño al tiempo que llamó a no "permanecer en silencio" y "tener la valentía de expresar el desacuerdo".Por otra parte,"En JxC nunca pudieron ser una buena oposición, nunca tuvieron la capacidad de deponer sus ambiciones personales. Ellos son socios de la decadencia que tiene nuestro país en este momento", expresó Camaño.Y fundamentó:La legisladora apuntó que"Era más prudente aceptar el mandato de las urnas, no tiene por qué ponerse como jefe de campaña del candidato que denotaste. Yo siempre fui prudente de Milei, siempre pensé que era un distinto, ellos decían que era 'la reencarnación de Hitler' ¿Cómo cambiaron tan rápido de opinión?", cuestionó la diputada.Y concluyó: "Hay que pensar muy bien el voto, yo no le quiero dar ningún cheque en blanco a nadie. Está la posibilidad de votar a un tipo que conocemos, que sostiene su agenda y que sigue reivindicando lo mismo que planteamos en 2015".