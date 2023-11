La comunidad LGBTIQ+ tiene mejor nivel educativo y peores condiciones de vida

Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina / Foto: Prensa.

El nivel educativo aumentó en la comunidad LGBTIQ+ pero las condiciones de vida "empeoraron" y el, según un relevamiento nacional del que participaron más de 15 mil personas de todo el país.Se trata de uno de los resultados preliminares del, que ofrece información estadística sobre la situación laboral, educativa, de salud, vivienda, convivencia y discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binaries y otras identidades en el país.El, con financiamiento de la Agencia I+D+i del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la convocatoria PICTO-Género de este organismo, en un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.La encuesta contó con una primera etapa online, realizada entre mayo y julio de este año, y un posterior relevamiento presencial, queSi bien los autores aclararon que los resultados no son estadísticamente generalizables a la totalidad de la población LGBTIQ+, brindan "" de personas de la comunidad.Del total de respuestas, el 73,1% (11.126) se considera cisgénero (personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer coinciden), mientras que(3.427 respuestas), registro "superior a la reportada por otros estudios similares en la región".En cuanto a su orientación sexual,La mayoría de las personas participantes presentaron un nivel secundario completo o superior incompleto (universitario o terciario), pero, seguidas por no binaries y otras identificaciones.En términos relativos la muestra tiene niveles educativos superiores a la población general sobre la base de los últimos datos censales, indicaron.Los ámbitos educativos, sin embargo, no están exentos de discriminaciones hacia quienes asisten, de los cuales un, mientras que un 20% vivió situaciones de agresión o discriminación por parte de compañeros de estudio.En cuanto a la situación laboral, 77,4% de las personas que respondieron están ocupadas, pero, porcentaje que es "considerablemente mayor" entre varones y masculinidades trans (14,3%), feminidades y mujeres travesti-trans (12,3%) y no binaries (10,1%).Con excepción de gays y lesbianas, la tasa de desocupación es mayor que la reportada para la población general, que es del 6,2% en el segundo trimestre de 2023, según el INDEC.Durante la semana previa a responder el estudio,, mientras casi un 15% del total realizó alguna de estas actividades alguna vez en su vida., donde más de la mitad realizó trabajo sexual alguna vez en su vida.Casi 4 de cada 10 mujeres o feminidades trans reportan haber sido desestimadas o despedidas de un trabajo por su identidad de género y entre varones y masculinidades trans el porcentaje es cercano al 30%.: Centro de Estudios de Población (CENEP), Universidad Nacional de Comahue (UNComa), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI - CONICET/UNNE), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).Mayor información acerca de salud, vivienda y convivencia será publicada en un cuadernillo digital acá