Giuliano: "Los votantes de Milei deben conocer el impacto económico de eliminar subsidios"

"Cuando se quita el subsidio, es decir cuando se corre el Estado, el colectivo pasa a costar $700 y el tren pasa a costar $1.100" Diego Giuliano, Ministro de Transporte

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó este lunes que los eventuales votantes del candidato presidencial Javier Milei debenpara el pago de los servicios públicos."El que va a votar va a decidir sobre su transporte, sobre su familia y el impacto económico que representa., que la tarifa que tiene cada ciudad y el AMBA”, señaló Giuliano a Radio 10.Remarcó que “cuando se quita el subsidio,”.“Ese es el efecto que provoca la decisión de Milei y que hoy la pone él libremente en la discusión, porque eso está en la plataforma electoral", afirmó el ministro.El funcionario recordó que durante el gobierno anterior "la SUBE quedó encapsulada en la ciudad de Buenos Aires y en (el conurbano de) Buenos Aires, y"."Lo que está planteando Milei en relación al transporte,”.Para Giuliano, "la SUBE es un programa que está en expansión en todo el país., extendiendo el atributo social que durante el gobierno anterior quedó en la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito (conurbano) de Buenos Aires"."Sergio Massa es el autor de que el reparto del subsidio vaya directamente al usuario y no se quede en los niveles empresariales.. La universidad tiene un costo de $ 3 millones anuales. Si no hay subsidio, no hay aporte del Estado”, añadió Giuliano.Por otra parte, y refiriéndose nuevamente a Milei, aseguró que "el único miedo que puede estar dando vuelta, es, o portación libre de armas".