"Lo que tenemos enfrente es un salto al vacío", aseguró Cecilia Moreau sobre Milei

Cecilia Moreau pidió "racionalidad" a la hora de debatir. /Foto: Víctor Carreira.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró este lunes quee insistió en que,En declaraciones a radio La Red, la titular de la Cámara baja señaló:para saber, al momento de definir con nuestro voto el futuro de todos y de todas, hacia dónde vamos y no a este griterío donde no se entiende qué es lo que propone la alianza opositora".Asimismo,"Cuando vayan a votar, sobre todo a las mujeres, voten con corazón, pensando en sus hijos y pensando en el futuro. Que cualquier enojo no puede significar un salto al vacío y que el 11 de diciembre en la Argentina no podemos estar discutiendo cosas que ya están saldadas, como que la educación y la salud son y deben seguir siendo públicas", aseveró.Por eso,En ese contexto, la diputada del FDT remarcó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria "es una persona que tiene una capacidad de trabajo incansable" y agregó: "Trabaja todos los días la mayor cantidad de horas que puede, y quiere darnos previsibilidad y certezas".Finalmente,