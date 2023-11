Encuentro por la soberanía de Lago Escondido denunció "extranjerización de la tierra"

Foto: Archivo

Dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, sindicales, de pueblos originarios, ambientalistas y de vecinos realizaron este domingo el "4° Encuentro desde la Cultura Camino al Lago Escondido", para denunciar "la gravedad de la extranjerización de la tierra" y llamaron a continuar "trabajando en unidad hasta que la Soberanía sea hecho y no palabra".está ubicado en la provincia de Río Negro.Bajo el lema-sobre la ruta 40, a 200 metros del ingreso al Camino del Tacuifí, una de las entradas hacia el Lago Escondido- aseguraron que el encuentro busca poner en "agenda pública nacional la gravedad de la extranjerización de la tierra con el Lago Escondido como caso testigo, que lleva 18 años de dilaciones judiciales y con hechos de violencia física de público conocimiento".Asimismo, mediante un comunicado destacaron el acompañamiento "a la reciente resolución del Ministerio del Interior, de promover una acción de lesividad, donde el Estado nacional puede recuperar las tierras en zona de seguridad de fronteras, sin perjuicio de indemnización alguna por haber cometido fraude al Estado nacional".afirmaron en el documento.Y aseguraron que esta prohibición de paso les permite "seguir haciendo negocio con las tierras fiscales rurales de la provincia de Río Negro y los recursos naturales como el agua y otros, que son los bienes comunes de todos los ciudadanos".Además, señalaron que este"Sí a las comunidades activas y comprometidas. No a la entrega", finaliza el comunicado.El encuentro se realizó este 5 de noviembre en conmemoración a la negativa de los presidentes Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay), quienes en 2005 se opusieron al Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata, conocida como 'No al ALCA'.difundido este domingo con adhesiones de ATE, CTA de los Trabajadores, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Frente Patria Grande, Movimiento de Trabajadores excluidos (MTE) Rio Negro, SUTEBA-Agrupacion Hacha y Tiza, CTA A Río Negro, Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Sobrevivientes, familiares y compañerxs de Campo de Mayo, H.I.J.O S. Lago Puelo, entre otras.En febrero de este año se desarrolló la 7ma. Marcha por la Soberanía a Lago Escondido donde nueve manifestantes y una fotoperiodista de la agencia Télam fueron retenidos durante horas y agredidos por peones rurales que responden al magnate Joe Lewis, cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, prohibido para el tránsito público por el empresario británico.