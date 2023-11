Israel dijo que completó el cerco a Gaza y partió en dos la Franja

Los combates con los milicianos de Hamas se incrementarán en Gaza a medida que avance el ejército israelí. Foto: AFP

Las Fuerzas Armadas de Israel afirmaron este domingo que completaron el cerco sobre la ciudad de Gaza y dejaron fracturada la Franja en dos zonas, una en el norte y otra en el sur, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continuó su gira por la región con visitas a Palestina, Irak y Chipre.Las tropas israelíes "rodearon la ciudad de Gaza y ahora existe una Gaza sur y una Gaza norte", dijo el vocero de las Fuerzas Armadas, Daniel Hagari, y aseguró que continuaría permitiéndose el tránsito de civiles desde el norte hacia el sur del enclave.Mientras tanto, Blinken visitó al presidente palestino, Mahmud Abbas, para discutir la ofensiva de Israel contra el movimiento islamista Hamas y dijo que los palestinos no deben ser desplazados de Gaza, luego de que otro bombardeo israelí matara a decenas de personas en el territorio asediado.Para ver a Abbas, el jefe de la diplomacia estadounidense viajó sin previo aviso a Cisjordania, los otros territorios palestinos, tras visitar Israel y Jordania, donde pidió pausas en los bombardeos que el Ejército israelí lanza en Gaza desde los ataques de Hamas del mes pasado, para poder hacer llegar ayuda a los civiles palestinos del enclave.Tras conversar con Abbas, Blinken hizo otras dos breves visitas, que tampoco habían sido anunciadas, al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y al primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, antes de seguir viaje a Turquía, donde el lunes conversará con el canciller Hakan Fidan.Con Christodoulides habló, sin bajar de su avión, sobre la creación de un "corredor marítimo" para aportar asistencia humanitaria a Gaza, una iniciativa de Chipre, reportó el gobierno de este país.En tanto, con Al Sudani, a quien visitó en sus oficinas de la Zona Internacional de Bagdad, debatió sobre la situación, que incluye decenas de ataques a bases militares estadounidenses en Irak y Siria desde que se produjo el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre pasado.En cuatro semanas, los bombardeos israelíes mataron a casi 9.800 palestinos, en su mayoría civiles, informó este domingo el Ministerio de Salud de Gaza. La cifra no tiene precedentes en la historia del conflicto. Más de 1.400 israelíes murieron en los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre, un número también sin antecedentes.El Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en Gaza agregó en un comunicado que entre los por lo menos 9.770 muertos había 4.800 niños y 2.550 mujeres, y que unas 2.600 personas seguían desaparecidas, posiblemente enterradas bajo los escombros de edificios colapsados por bombardeos.Más de 24.000 personas resultaron heridas, agregó el ministerio en un comunicado.La nota afirmó que en las últimas 24 horas murieron 243 personas en Gaza en al menos 24 ataques israelíes, el más letal de los cuales alcanzó un campamento de refugiados en el centro de la Franja de Gaza en la noche del sábado para el domingo.Hamas dijo que el bombardeo golpeó "directamente" viviendas de varios pisos del campamento de Maghazi, y mató a 45 personas, la mayoría de ellas niños y mujeres.Un periodista fotógrafo de la agencia de noticias estatal turca Anadolu, Muhammad Alaloul, cuya casa quedó parcialmente destruida, dijo que sus cuatro hijos y sus cuatro hermanos habían muerto en el bombardeo, según la agencia de noticias AFP.En Israel, el Ejército dijo que continuó las operaciones terrestres iniciadas en Gaza hace una semana y publicó fotos de lo que dijo eran lanzaderas de cohetes halladas en zonas civiles, que Hamas usa para arrojar proyectiles hacia Israel, en el marco de sus acciones para destruir la infraestructura militar del movimiento islamista.Al recibir a Blinken en Ramallah, Abbas, pidió un alto en el "genocidio" de Israel en Gaza y dijo que la paz sólo se logrará con el fin de la ocupación israelí de Palestina, informó su Gobierno, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en un comunicado.El presidente palestino dijo que la ANP estaba lista para asumir control de Gaza como parte de una solución política integral que incluya la creación de un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén este, una vez que acabe la actual escalada e Israel retire sus colonias de los territorios cisjordanos y la porción oriental de Jerusalén.Las declaraciones llegaron en medio de especulaciones sobre quién controlará Gaza en el futuro y de temores a un vacío de poder, luego de que Israel prometiera erradicar a Hamas, que gobierna en el enclave costero palestino.La ANP no tiene ninguna autoridad real en Gaza desde 2007, cuando Hamas la echó de allí tras letales enfrentamientos con el partido secular Al Fatah de Abbas.Blinken dijo a Abbas que los palestinos no deben ser "desplazados por la fuerza" de Gaza, informó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.Agregó que ambos discutieron también la necesidad de detener "la violencia de extremistas" contra los palestinos en Cisjordania, en aparente alusión a un aumento de ataques de colonos israelíes contra palestinos en medio de la ofensiva en Gaza.El secretario de Estado estadounidense llegó a Ramallah después de viajar a Israel y Jordania, donde pidió pausas humanitarias que permitan distribuir ayuda a los civiles de la Franja de Gaza. Más de 1,5 millones de personas tuvieron que abandonar sus casas en Gaza por los ataques israelíes.A su vez, el primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, reiteró que no habrá alto el fuego hasta que Hamas libere a todos los alrededor de 240 rehenes que tomó en sus ataques en Israel y llevó a Gaza. El grupo islamista afirmó el sávadoque más de 60 rehenes murieron en bombardeos israelíes.Blinken continuará su actividad este lunes en Ankara, a donde llegó esta noche, con un encuentro con Fidan, en ausencia del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien estará fuera de la capital para cumplir actividades oficiales que ya tenía programadas.Erdogan reiteró este domingo en un comunicado su condena "a la masacre inmoral, sin escrúpulos" lanzada por Israel en Gaza.El sábado, Turquía llamó a consultas a su embajador en Israel para protestar por la ofensiva en Gaza. Antes habían hecho lo mismo los gobiernos de Colombia, Chile, Honduras y Jordania. Bahréin y Bolivia fueron más allá y rompieron relaciones diplomáticas con Israel.Desde que comenzó la actual escalada, Blinken realizó varios viajes a Israel, pero éste es su primer desplazamiento a Cisjordania, los otros territorios palestinos, que están separados de Gaza por Israel y bajo ocupación israelí desde 1967.Más de 150 palestinos murieron en Cisjordania desde el 7 de octubre en operativos del Ejército israelí o ataques de colonos israelíes, incluyendo al menos cuatro fallecidos este domingo en incursiones militares, según la ANP.En Israel, el Ejército dijo en un comunicado que sus fuerzas de aire, mar y tierra bombardearon ya unos 2.500 objetivos en Gaza desde el comienzo de las operaciones terrestres en el enclave.En un comunicado separado, el Ejército anunció la muerte de un soldado más en combates con Hamas en Gaza, con lo que el total subió a 29.Israel fue blanco de críticas de la ONU y la UE en días recientes luego de que varios de sus bombardeos en Gaza alcanzaran zonas residenciales de campamentos de refugiados y dejaran decenas de muertos.Hamas suspendió el sábado la evacuación de personas con pasaportes extranjeros por Rafah.Por ese cruce fueron entrando con cuentagotas la ayuda humanitaria al enclave, bajo asedio de Israel que cortó el suministro de agua, comida, electricidad y combustible. Desde el 21 de octubre, en total habían cruzado 450 camiones, dijo el sábado la ONU, que reclama que se acelere el proceso.El papa Francisco reiteró este domingo sus llamados a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes y al suministro de ayuda a Gaza, donde la situación es "muy grave".Las tensiones también aumentaron en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, donde se producen a diario cruces de disparos entre el ejército israelí y el poderoso movimiento proiraní Hezbollah, aliado de Hamas.