La izquierda todavía no definió una posición común para el balotaje

"Estamos planteando una postura política. Cada simpatizante o compañero va a terminar utilizando su voto de distintas formas, pero no podemos darle apoyo a Massa porque hacerlo es dejar de ser de izquierda y una fuerza independiente" Guillo Pistonesi

A diferencia de estos dos planteos, el MST definió rechazar el voto en blanco ya que no consideran que sea el mismo escenario que en 2015 y aseguran que Milei es un "ultraderechista" que defiende un proyecto "antiderechos y negacionista"

Los espacios que integran el(FIT-U) realizaron en los últimos días plenarios y debates sobre la postura que deben asumir de cara al balotaje del 19 de noviembre, pero sin poder consensuar aún una posición unificada para la segunda vuelta electoral en la cual competirán el candidato de(UxP),y el diputado nacional y postulante de(LLA),Si bieny aunque la mesa nacional del FIT-U tiene previsto reunirse en el transcurso de esta semana para intentar consensuar una posición conjunta, algo que parece difícil de concretarse.Mientras que el(PTS) que conducedefinió el pasado lunesel(PO)En tanto, el(MST) se expresó en contra de) que -según anticiparon fuentes partidarias- será pública entre este lunes y el martes próximo.A pesar de las críticas que la izquierda trotskista manifiesta sobre Massa, lo concreto es que Milei es el candidato que llegó a decir que los socialistas "son escoria humana".El libertario incluso agravió a los militantes de izquierda yPor esto,, cuando se enfrentaron el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, y el postulante de Frente para la Victoria, Daniel Scioli.especialmente luego de que Macri resultase electo con el 51.34 porciento de los votos del electorado.por señalarlo como "el principal responsable del ajuste", según dieron a conocer el pasado lunes en una extensa declaración."Estamos planteando una postura política. Cada simpatizante o compañero va a terminar utilizando su voto de distintas formas, pero no podemos darle apoyo a Massa porque hacerlo es dejar de ser de izquierda y una fuerza independiente", añadió Guillo Pistonesi, dirigente nacional del PTS, a Télam.Tras la difusión de la postura, hubo unaya que no atenta con "la independencia política de la izquierda"."En 2015 hicimos campaña en voto en blanco. Comprendemos el voto a Massa para evitar que gane Milei y esa es la diferencia sustancial con aquel momento. Lo comprendemos porque es un troglodita que plantea un proyecto reaccionario, misógino, de ultra derecha, privatista y de ninguna manera podemos votarlo", explicó Pistonesi.Este sábado,que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.expresaron en su resolución.Previamente, la diputada nacional de ese partido,y planteó que "debería ser anulado por antidemocrático y reaccionario" durante la Asamblea Legislativa donde se oficializaron las fórmulas."Ambos candidatos van a continuar una política contra los trabajadores. Votarlo es reforzar a quien nos va a venir a ajustar. Es como votar a un verdugo, lo mejor que podría pasar es que el próximo presidente no tenga la fuerza necesaria para llevar adelante el ajuste contra el pueblo", argumentó Solano al ser consultado por esta agencia.A diferencia de estos dos planteos, el MST definió rechazar el voto en blanco ya que no consideran que sea el mismo escenario que en 2015 y aseguran que Milei es un "ultraderechista" que defiende un proyecto "antiderechos y negacionista"., enfatizaron desde el espacio el pasado viernes 27 de octubre luego de haber debatido entre toda la militancia."Entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei, por lo tanto,", añadieron.Sin embargo, coinciden con los otros espacios en que el proyecto de Massa "no es solución" para los problemas del país y manifiestan críticas a la convocatoria de unidad nacional con gobernadores y sectores empresariales por lo que definieron negar el "apoyo político" al candidato de UxP."No nos es indiferente tener tremendo ultraderechista diciendo barbaridades. No consideramos que sean lo mismo, por eso no tenemos la misma estrategia que el PTS en el balotaje y no creemos que haya que llamar a votar en blanco", explicó a Télam el integrante de la mesa nacional por el MST, Sergio García.Por fuera del FIT-U,Independientemente de quién termine imponiéndose en las elecciones, desde la izquierda anticipan que en la próxima gestión va a ser importante fortalecer la lucha en las calles, en los puestos de trabajos y entre la juventud.