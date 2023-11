De Mendiguren a los industriales: hay que "ser conscientes de que lo que se juega"

De Mendiguren dijo a los industriales que hay que "ser conscientes de que lo que se juega". Foto: Candelaria Lagos

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación llamó a la UIA a votar por Sergio Massa. Foto: Pepe Mateos

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación,y sostuvo que "la UIA debería mostrar un apoyo más explícito a las políticas productivas".En una entrevista con diario La Capital,En ese sentido, recordó que presidió el Banco BICE, y contextualizó: "soy industrial, y cuando llegamos al banco, la tasa a la inversión del gobierno de Macri estaba en 35 puntos arriba de la inflación, era absolutamente imprestable para la producción"."Hoy el gobierno argentino,y está a 55 puntos por debajo de la inflación, que es lo que está permitiendo mantener el nivel de actividad, bajar el desempleo", agregó.Sostuvo que "la verdad que no escuchamos por parte de la UIA un agradecimiento explícito a esta decisión política de acompañar la producción, no obstante, Massa dio pie a esa apertura, les pidió que participen en cargos importantes que tienen que ver con la producción, como pueden ser los bancos de inversión".Resaltó que "el esquema de salida de la crisis por parte de Massa es por el camino del acuerdo. Pero no de renunciar a nuestra moneda, no destruir un Banco Central, no de escuchar las cosas que hemos escuchado de políticas industriales que no se aplican en ningún país del mundo, así que espero que la UIA reflexione y que también tome un papel más activo, porque lo que nos estamos jugando los industriales argentinos es mucho".Asimismo, remarcó que, "en cuatro años ningún sector industrial terminó 2019 mejor que en 2015, y la industria punto a punto, cayó el 14%, además de que tuvimos una destrucción de 25.000 pequeñas y medianas empresas y una pérdida de 280.000 puestos de trabajo y nos dejaron una inflación del 100%, el país defaulteado en pesos y una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".En esa línea, diferenció que "nosotros; hoy la industria todavía está 12 puntos por encima de la pre-pandemia a pesar de todo lo que sucedió, tenemos el nivel de inversión más alto de los últimos 15 años".Al respecto, De Mendiguren cuestionó: "¿extrañan el modelo anterior? ¿extrañan la desaparición de 25.000 pymes? Me gustaría saber si no recuerdan que cuando vino la crisis de la pandemia los industriales, y me incluyo, acudimos al mayor rescate que tenga memoria del sector público al sector privado"."Nos dieron moratoria, nos plancharon la tarifa, nos bajaron la tasa de interés y hasta nos pagaron los sueldos. Ante esto la industria debería tener un reconocimiento a esta política económica", señaló.Finalmente, aseguró que la propuesta que encabeza Sergio Massa "tiene como ejey aumentar la estabilidad macroeconómica vía el crecimiento económico".