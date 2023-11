Moreau espera "una avalancha" de votos que honrará la memoria de Alfonsín votando a Massa

Massa junto a Alfonsín.

Palabra de genocidas

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT),, opinó este domingo que el balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre, en el que competirán los candidatos(Unión por la Patria) y(La Libertad Avanza), tendrá "nuevamente de un lado" a quienes creen en "la democracia y la vida" y, del otro, a "los apologistas de la dictadura y cultores de la muerte".Moreau, por medio de un mensaje escrito en su cuenta personal de la red X, recordó que en los últimos días varios represores "que purgan sentencias por delitos de lesa humanidad adhirieron y se mostraron esperanzados con la candidatura de Milei" a la presidencia."En la otra vereda", aseguró el diputado kirchnerista de extracción radical,Y agregó: "Nuevamente de un lado los que creemos en la democracia y la vida, y del otro los apologistas de la dictadura y cultores de la muerte".Dos días después del triunfo conseguido por Massa en las elecciones nacionales del pasado 22 de octubre,, que cumple distintas penas de prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, publicó una carta desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se encuentra detenido.En el texto, Acosta se mostró "convencido de que se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice, que es la verdad que surgió de juicios manejados por 'la patria socialista'", en referencia a los procesos judiciales llevados a cabo como parte de la política de Memoria, Verdad y Justicia implementada de comienzos de este siglo., una suerte de órgano de difusión de las opiniones de quienes enfrentan procesos por crímenes de lesa humanidad como secuestros, torturas, robo de bebés, abusos sexuales, homicidios y desapariciones."Las órdenes están para cumplirlas y las he cumplido estrictamente y, de mi conocimiento, a quienes como combatientes se las impartí, las cumplieron con toda eficiencia y eficacia y por supuesto soy responsable", expresó Acosta acerca de su rol como integrante del(ESMA) en la última dictadura militar.En diferentes momentos durante la campaña electoral tanto Milei como su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, caracterizaron al terrorismo de Estado implementado por la última dictadura militar como "una 'guerra" y llamaron "excesos" a la violación sistemática de los derechos humanos. Además,Además de "El Tigre" Acosta, otro represor de la última dictadura,, que también actuó en el grupo de tareas de la ex ESMA, publicó una "carta abierta a los 'intelectuales' de Argentina que alertan sobre las 'amenazas a la democracia' por la avanzada de Milei".El 30 de julio pasado, Sandoval había escrito a los precandidatos presidenciales, a quienes instó a "declarar públicamente" qué harían, si llegaran al Gobierno, para "poner fin a los juicios revolucionarios y a la justicia de venganza politizada", expresó en referencia a los juicios por crímenes de lesa humanidad.