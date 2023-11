Gioja: "Sergio está marcando el camino que hay que recorrer"

Gioja aseguró que "hay que cuidar la libertad y los derechos porque eso lo que estuvo en riesgo" . / Foto: Rubén Paratore.



El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, aseguró este domingo que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, "está marcando el camino que hay que recorrer" yGioja, de 74 años, quien el 10 de diciembre concluye su mandato como diputado nacional, sostuvo que con la candidatura de Massa "el peronismo le está poniendo épica" a la campaña de cara al balotaje y puso de relieve queEn una entrevista con Télam, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados y exgobernador de San Juan afirmó que "hay que cuidar la libertad y los derechos porque eso lo que estuvo en riesgo" durante la dictadura militar y es, dijo, "lo que no puede estar en riesgo ahora".Empecé siendo secretario privado del intendente, interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), cuando me meten en cana. Cuando salí, ya en democracia fui candidato a intendente y perdí. Fui diputado provincial, después diputado nacional y me reeligieron, fui senador por 4 años antes de la reforma de la Constitución. Fui dos veces gobernador. Cambien fui presidente de la Nación por algunas horas cuando fui senador, presidente de bloque y presidente provisional del Senado. Yo estuve en cana varias veces, prisionero, Por eso, creo que hay que saber lo que no es la libertad para apreciarla y entender la democracia. No hay que tener libertad para saber lo que es. Creo en la política como servicio y voy a seguir militando por eso.Veo un mundo complicado y la Argentina que es un país en vías de desarrollo está complicada pero yo tengo un sano optimismo, no un loco optimismo. Argentina tiene que producir lo que el mundo necesita que es comida y energía, y nosotros tenemos.En ese sentido, el Gasoducto Néstor Kirchner nos ha abierto los ojos y con Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, tenemos hasta que se reemplace el gas vaya a saber con qué. Pero, con un mundo en crisis, la energía y todo lo que es hidrocarburos vale. Soy optimista por el país que viene.La política siempre ha sido complicada. Pero creo también que el peronismo es un movimiento bien heterogéneo. Yo digo siempre que es una gran avenida que tiene muchos carriles y cada uno toma el que más lo identifique pero la tarea de todos es ir para el mismo lado y tener un objetivo común que, doctrinariamente, para nosotros es la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.La democracia puede estar en riesgo, porque veo un partido que está impregnado de autoritarismo, que no tiene ideas que tengan que ver con respetar la democracia. Veo una candidata a vicepresidenta que reivindica lo peor de la historia argentina como fue el terrorismo de Estado, diciendo que fue una guerra y que a alguno se le fue la mano. Lo dice alguien que lo ha vivido de adentro: no podías estar en la calle. Era odio, no se respetaban los derechos y fundamentalmente porque no hay libertad. Ese es el don más sagrado que tiene el hombre.Hay que cuidar la libertad y los derechos, los derechos humanos y eso es lo que estuvo en riesgo en esa época y es lo que no puede estar en riesgo ahora con alguien que tiene una extravagancia para pensar. El sólo hecho de verlo con la motosierra es violento y la violencia no sirve.Creo que si tenemos responsabilidad. Teníamos un elefante al lado y no lo vimos, por ahí teníamos una agenda y la gente tenia otra. La agenda nuestra era lo que pensábamos que había que hacer en la política y había insatisfacción. Entonces aparece alguien como Milei. No creo en los mesianismos. No puede haber mesianismos en democracia. No hay que confundir liderazgo con mesianismo sobre todo un político con un caudillo. No son iguales, por eso siempre hay que usar la racionalidad. El discurso de odio, de violencia, no son discursos para los tiempos que vivimos. Lo otro es la falta de coherencia, decir una cosa un día y al otro día otra, está lleno de contradicciones.Ahora parece que se acabó la nafta. Ya no habla de la motosierra y nosotros tenemos un candidato que cada día está mejor. Veo a alguien coherente, simple, cumplidor que dice algo y lo cumple. Promete y cumple. Sergio está marcando un camino que es el que hay que recorrer, que tiene que ver con mejorar el salario y la calidad de vida. Cada día me convenzo más que es un buen candidato, que está preparado y que tiene toda la vocación. Estoy convencido de que es todo para la gente y para que nuestras banderas flameen en alto, con inclusión social. No tiene un discurso difícil y tiene una voluntad y vocación todo el día y todos los días.Soy optimista, creo que vamos a crecer. Me parece que no hay coherencia en lo que hay enfrente. Hubo mucha agresión antes de definir quiénes quedaban para el balotaje. Está todo muy resquebrajado del otro lado. No hay coherencia porque no se puede ser de la Juventud Peronista, de Lilita Carrió, de (Carlos) Menem, de (Fernando) De la Rúa, de (Mauricio) Macri, y ahora ser libertario, son muchos escalones para una vida.Creo en la épica, en la política y el peronismo le está poniendo épica. En ese sentido creo que tenemos que recuperar la calle, volver a las cosas nuestras. No es tan difícil. Cuando se despierta el peronismo es como cuando se levanta un elefante y empieza a caminar.Creo que hemos llegado a tocar esa épica, los jóvenes están volviendo. No es cierto que Milei se lleva a todos los jóvenes. Hay que seguir ese camino y a ese camino se llega con discursos, haciendo política y no politiquería,Es una gran pegada. Un gobierno de unidad nacional no es una coalición sino la posibilidad de elegir a los mejores estén donde estén. Creo que Sergio tiene un gran mérito que se ha legitimado como candidato. Massa se viene preparando y se ha legitimado en su tarea como candidato.Estamos viviendo una época difícil en el mundo y en la Argentina. Esas ganas de vivir, de ser humanos, de usar la racionalidad, de ser solidario se está perdiendo.Nunca hemos sido muy ordenaditos pero somos un pueblo que tiene mucha sabiduría. Yo estoy confiado en que vamos a salir y que la solución es Unión por la Patria. Si podemos. Creo que Sergio va a conducir todo este proceso que va a llevar a la Argentina a ser el país más llamativo de Latinoamericana.El otro, es un modelo para unos pocos, porque ya lo hicieron, esa alianza que ya gobernó sabemos cómo termina. Esos ensayos no van más en el mundo porque el hombre quiere vivir mejor, se merece más derechos y esos son los derechos que hay que reconquistar.