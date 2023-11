Los bancos tendrán una fuerte participación en el CyberMonday 2023

Foto: archivo

Expectativas y entusiasmo

Expansión del comercio electrónico

Los bancos públicos y privados tendrán una importante participación en el CyberMonday 2023 que se realizará en Argentina el 6, 7 y 8 de noviembre, tanto por las opciones de financiamiento como por las promociones de sus propias tiendas en línea., indicó a Télam el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio electrónico, organizadora del evento de tres días de descuentos especiales, Gustavo Sambucetti.También Eliana Velarde de avenida+, una de las plataformas de comercio electrónico, señaló que en momentos como el actual "las tiendas bancarias consolidan su diferencial, que es la posibilidad de brindar alternativas de financiación superadoras, que por el contexto a otro tipo de sitios de e-commerce les es muy complicado ofrecer"."Por eso", agregó.Desde el sector remarcaron la importancia de la "financiación" como un atractivo incluso superior a los descuentos que proponen las marcas, y que en las experiencias anteriores se ubicó en un promedio del 25%.Entre las promociones, Banco Nación ofrecerá 12 cuotas sin interés para "todos los productos de la Tienda BNA", así como un descuento de hasta 30% para los pagos con MODO con envío gratis en productos seleccionados y puntos de pick up a elección del cliente.En tanto, Banco Provincia difundió que "se suma al CyberMonday a través de Provincia Compras, su tienda virtual que ofrece miles de productos con mejor financiación" y que habrá productos pagaderos en cuotas sin interés.También Banco Ciudad ofrecerá hasta 6 cuotas sin interés en toda la tienda, con envío gratis a todo el país en los verticales Tecnología, Línea Blanca y Hogar; con descuentos de hasta el 40% y para los productos sustentables ofrecerá 24 cuotas sin interés.En los días previos, desde los bancos tradicionales hasta las fintechs, emitieron recomendaciones para asegurar que las y los consumidores tuvieran experiencias satisfactorias en la adquisición de productos y servicios en línea.remarcó el presidente de la CACE, Andrés Zaied, quien remarcó las tareas realizadas desde la entidad con marcas y vendedores para generar a los consumidores "una mejor experiencia de compra".Parte de la expectativa de los vendedores está estimulada por el clima preelectoral, ya que entre las elecciones primarias (agosto) y las generales (octubre) observaron un parate en el ritmo de ventas.Consultado al respecto Sambucetti señaló que "siempre antes de las elecciones el consumidor tiene una propensión a consumir en la medida que tenga pesos consumibles o capacidad de financiarse".Además, subrayó que al tratarse de un consumidor más experimentado "estará ávido de aprovechar las oportunidades" que encuentre en el sitio oficial del evento.La financiación, ya sea con o sin interés, es el medio de pago más elegido por los consumidores en este tipo de propuestas de comercio electrónico.En esta edición, más de 900 marcas compiten en 11 categorías por la compra que realicen las más de 4 millones de personas que recorren las tiendas virtuales en los tres días de descuentos especiales.El comportamiento de los consumidores cambió desde los primeros CyberMonday a los últimos años, especialmente post pandemia.En las primeras ediciones, los consumidores esperaban que el reloj marcara la cero hora del primer día para conectarse, buscar y comprar, y las marcas conscientes de esto "echaban toda la carne al asador" para la primera hora del evento.De la mano de la expansión del comercio electrónico, la incorporación de consumidores de todo perfil y de ofertas de consumo masivo, un evento de este tipo se analiza "como una carrera de 400 metros y no de 100".Las marcas y vendedores "dosifican sus propuestas a lo largo de los tres días y el consumidor lo sabe", al punto que el tercer día del evento "cada vez sube más en el ranking de cantidad de operaciones":Sambucetti comentó que los consumidores en los últimos CyberMonday y Hot Sale "buscan productos y servicios de alto ticket el primer día y dejan para el miércoles los productos de supermercadismo".En particular, en la categoría Viajes y Turismo, que antes era la que concretaba ventas en los últimos días y horas del evento, ahora concentra sus operaciones en el primer día, y también se detecta un mayor crecimiento de los vuelos de cabotaje, frente a los internacionales.