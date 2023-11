El Aston Villa de "Dibu" Martínez perdió con Nottingham Forest

"Dibu" Martinez estrena el premio Lev Yashin en Aston Villa-Nottingham Forest. Foto: AFP

Posiciones

En el estreno del premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo,, por la undécima fecha de la Premier League.El marplatense, también titular del FIFA The Best al mejor guardameta y Guante de Oro del Mundial Qatar 2022, recibió un tanto del nigeriano Ola Aina a los 5 minutos y otro del belga Orel Mangala a los 47m.hasta que salió reemplazado a falta de cuatro minutos para el final del partido, en el que Gonzalo Montiel -lesionado- no estuvo convocado.Aston Villa, con 22 puntos, se mantuvo en el quinto lugar de la Premier, en puestos de Liga de Europa, y Nottingham trepó al duodécimo escalón con 13 unidades, a ocho de distancia de la zona de descenso.La jornada de este domingo se completará con el partido entre Luton y Liverpool desde las 13.30.El próximo lunes jugarán el clásico londinense Tottenham-Chelsea (17.00).Manchester City 27 puntos, Tottenham 26; Arsenal 24; Liverpool 23; Aston Villa 22; Newcastle 20; Brighton y Manchester United 18; Brentford 16; Crystal Palace 15; West Ham 14; Nottingham Forest 13; Chelsea, Wolverhampton y Fulham 12; Everton 11; Bournemouth 6; Luton 5; Burnley y Sheffield 4.