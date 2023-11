El básquet argentino, bicampeón e invicto en los Panamericanos

Foto: X @cabboficial

🥇 ¡𝗕𝗶𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼𝘀! 🇦🇷



El equipo masculino ganó invicto el torneo en @santiago2023 y defendió el título de Lima 2019 🔝



📊 Bautista Lugarini fue el máximo anotador con 17 puntos y 6 rebotes. pic.twitter.com/HeZIWthPYI — Argentina Básquet (@cabboficial) November 5, 2023

El seleccionado argentino masculino de básquetbol, marcador que le permitió alzarse con laen los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.En el Polideportivo 1 de la capital chilena, el equipo dirigido por Leandro Ramella se impuso con la siguiente progresión: 17-12, 43-34, 70-44 y 79-65En el conjunto albiceleste sobresalió el alero nicoleño, quien finalizó con una renta de 17 puntos (5-8 en dobles, 2-7 en triples, 1-3 en libres), 6 rebotes, 2 asistencias y un bloqueo en 23 minutos.También hubo una destacada tarea del base cordobés Franco Baralle (Minas Tennis Clube, Brasil), con una planilla de 15 unidades, 4 rebotes, 3 pases gol y un robo en 24m.Mientras que el ala pivote cordobés Javier Saiz (Instituto de Córdoba) colaboró con un saldo de 12 tantos, 10 rebotes y una asistencia en 19m.En el quinteto venezolano, en tanto, lo mejor llegó de la mano del alero Garly Sojo (ex Quimsa de Santiago del Estero), que redondeó un balance de 17 tantos, 4 rebotes y 4 recuperos en 31m.Argentina volcó definitivamente el desarrollo a su favor en el tercer cuarto, con una excelente presión y defensa que permitió apenas 10 puntos del adversario en esos 10 minutos.Con un rendimiento colectivo que no brilló pero que mostró cierta solidez al cabo del torneo, el equipo de Ramella se mantuvo invicto en cinco presentaciones: venció a Venezuela (95-88), Panamá (85-77) y República Dominicana (82-81) en la etapa clasificatoria y superó a México (108-73) en semifinales.La delegación albiceleste consumó este sábado una prolífica cosecha, a punto tal que alcanzó nueve medallas de oro. Además del básquetbol también capturó el título en el rugby seven, el hockey sobre césped femenino y el handball masculino, más dos preseas doradas en canotaje, otras tantas en la vela y una última en el atletismo, como la lograda por la marplatense Belén Casetta en los 3000 metros con obstáculos.