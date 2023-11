Advíncula, el motor de Boca

Luis Advíncula / Foto Cris Sille.

Uno por uno, el rendimiento de los jugadores de Boca

Frank Fabra / Foto Cris Sille.

Edinson Cavani / Foto Cris Sille

El peruano, goleador de Boca Juniors en la edición 2023 de la Copa Libertadores, se erigió por empuje enen el mítico estadio Maracaná.El lateral derecho del seleccionado incaico creció a partir del segundo tiempo cuando se soltó por la banda y rescató al "Xeneize" con el gol del empate transitorio a los 27 minutos de la etapa complementaria.Después de recibir una pelota contra la defensa rival, se perfiló en dirección al medio y conectó un zurdazo desde afuera del área que sorprendió al arquero Fabio.En el contexto de una actuación opaca de Boca, Advíncula resultó uno de los futbolistas más parejos junto al zaguero Nicolás Valentini.: Una final relativamente tranquila para "Chiquito" Romero, que respondió cuando fue llamado. Fluminense dominó el juego, especialmente en el primer tiempo, pero no lo tradujo en remates al arco (cinco en total). El gol de Cano fue una certera definición, rasante, en la que no tuvo responsabilidad.: La apertura del marcador lo dejó expuesto por perder la marca del atacante, que supo retroceder en el área para fabricarse el espacio. Nula proyección en la primera parte y una postura más audaz en la segunda, motivada por la desventaja. A los 11 minutos avisó con un disparo de media distancia y a los 27 rescató a Boca con un gol por la misma vía.: El exzaguero de Independiente estuvo inseguro con la pelota. Sacó la pelota de la cancha en un par de oportunidades, dividió en la mayoría de sus intervenciones y le costó encontrar una referencia de marca por la rotación constante del ataque brasileño. Fue amonestado por un duro cruce ante John Arias y salió en el tiempo extra por riesgo de expulsión.: Confiable. Se mostró firme para la marca y no se complicó al momento de pasar el balón. En el primer tiempo, en el forcejeo de una pelota dividida, le aplicó un cabezazo a Paulo Ganso que podría haber sido sancionado por el colombiano Wilmar Roldán.: Jornada negra para el colombiano. Sin influencia en ataque, distraído para la marca e impreciso con la pelota. En el primer gol, Keno y Arias le hicieron el 2-1 para armar la asistencia a Cano y ya en la prórroga se hizo expulsar de forma infantil por una cachetada a un rival.: Irregular, de menor a mayor. No encontró la pelota en el primer tiempo y en el segundo, a partir del crecimiento de Advíncula, se mostró como apoyo por el costado derecho.: Fue el mediocampista más activo en el momento que más lo necesitaba Boca. Se soltó en el segundo tiempo y ensayó una buena volea a los 70 minutos, antes del empate del peruano.: Parejo pero sin gravitar lo suficiente, buen pase pero en zonas de poca gravitación. André, una de las figuras de Fluminense, se impuso en pasajes del partido entre todos los mediocapistas rivales.: El "Colo" Barco no tuvo la influencia esperada en función de su jerarquía. Lo más positivo de su actuación se redujo a un pase en profundidad para Cavani, que se diluyó por una mala decisión del uruguayo. Perdió algunas pelotas en campo propio y ejecutó sin precisión el balón detenido.: Fue el delantero más peligroso de Boca en los 90 minutos reglamentarios. Ensayó el primer remate al arco para su equipo a los 15 minutos del primer tiempo y a dos del final, con el marcador 1-1, se animó con un tiro desde afuera del área que pudo signifcar el título. Gran esfuerzo físico durante todo el partido.: El uruguayo tuvo un bajo rendimiento en la final, lejos del gol, jugó 77 minutos en una posición incómoda para gravitar. En el primer tiempo recibió un buen pase de Barco y pudo quedar de cara al arquero pero rebotó la pelota hacia atrás y se la entró a un rival.: Apenas algunos intentos desviados sobre el arco de Fabio. No fue abastecido, pagó la falta de juego de Boca.: No pudo hacer pesar su velocidad, no encontró espacios ni tuvo ocasiones de gol.: Un ingreso poco productivo en los últimos minutos del período reglamentario.: Con el partido 2-1 abajo, ingresó en el tramo final para pesar por la banda izquierda.: Las pidió todas en el momento más caliente de la final. Alternó buenas y malas.(-): Reemplazó a Figal a minutos del pitazo de Roldán.