En octubre se recuperó el crédito al sector privado

Tarjetas

El, que representó una suba interanual de $8,30 billones (131,2%) y un incremento mensual de $1,87 billones (14,5%), por una recuperación del crédito en casi todos los segmentos, según un informe de First Capital Group (FCG).En octubre losse incrementaron 14% hasta $5.832.658 millones, con una suba interanual de 155,8%, superando claramente los valores del IPC esperados para este período, indicó el trabajo."Comienza el período comercial más activo para un segmento importante de nuestro mercado y eso empuja los inventarios de mercadería hacia arriba con la consecuente necesidad de financiación", explicóLa operatoria a través de tarjetas de crédito registró un saldo de $4.622.876 millones, lo cual significa un aumento de 20% respecto del cierre del mes pasado, y un crecimiento interanual de 146%."Las tasas vigentes dispuestas por el BCRA para este instrumento, si bien son de elevado nivel, se encuentran por debajo de las que fijaría el mercado, igual circunstancia sucede con los programas de cuotas con interés de "Ahora 12", lo cual constituye un incentivo para el uso del plástico", señaló Barbero.La línea depresenta un saldo de $857.130 millones, creciendo 99,5% interanual y un alza mensual de 9,3%, acumulando más de dos años de incrementos nominales mensuales consecutivos.Y las líneas de, incluidos los ajustables por inflación/UVA, tuvieron un incremento de 9,0% acumulando un saldo de $543.790 millones y una suba interanual del 48,3%."En valores reales, la cartera están retrocediendo un poco este mes y en forma notable durante el último año, pero mantiene una vigencia destacable en momentos de crisis financiera como el cual estamos atravesando", indicó el socio de FCG.En tanto, lasregistraron un aumento mensual de 8,1% y una suba interanual de 20,5%."A raíz del alza que sufrió la cotización de la divisa en los mercados informales, al cual acceden la mayoría de los consumidores, resultó conveniente para los viajeros, utilizar el plástico en lugar de otras alternativas; estas circunstancias son muy coyunturales y promueven beneficios no deseados para ciertos sectores de la población", señaló.Por su parte, laaumentó 7,1% mensual, hasta $1.808.574 millones, con un crecimiento de 82,7% interanual."Si tenemos en cuenta los valores ajustados por la inflación, éste será un nuevo mes de caída para las financiaciones a las familias, confirmando el retroceso anual que viene mostrando; ha quedado como la única línea con baja en términos reales del mes", afirmó.En cuanto a los, respecto del mes pasado, el monto total fue de US$ 3.753 millones, con una variación de 1,9% positiva y una suba interanual de 4,1%.