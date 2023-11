Germán Cano, la máquina de goles de América, en el histórico título del Fluminense

Cano, el argentino dueño del gol en Brasil y América | Foto: AFP

Un paso a paso de película

CAno y su poder de gol en semifinales | Foto: AFP

Todos los goles de Cano:

Germán Cano fue uno de los grandes héroes del Fluminense que logró la primera Copa Libertadores 2023 en el mismísimo Maracaná, en lo que fue una tarde noche consagratoria de sábado por la cual sumó 13 goles en el torneo. Así se convirtió en el máximo artillero de su equipo y de la edición 2023.El primero de los goles de este sábado entre su equipo y Boca, llegó a los los 36 minutos del primer tiempo, Cano así ponía el 1-0 para el Fluminense frente a Boca en el Estadio Maracaná.El futbolista que surgió en Lanús y que llegó al equipo Tricolor, tras su paso por el vecino estadual de Vasco da Gama, es el máximo anotador de la edición 2023 del torneo conEn la Copa que el Fluminense se llevó como local en el Maracaná, tuvo a un soberbio poder de gol de Cano con un promedio de 1 grito por partido..El jugador argentino comenzó a inflar redes en la Copa Libertadores 2023, con dos tantos al Sporting Cristal de Perú en Lima, en don su equipo ganó 3-1.Luego llegó la goleada ante River, en el Maracaná, donde el atacante metió tres goles para el triunfo final de 5-1.La última fecha del Grupo D, tuvo nuevamente al ex Chacarita e Independiente de Medellín de Colombia, como a Cano como goleador y "salvador" y así no sólo que empató el tanto ante los peruanos, sino que también se adjudicarían el grupo D por diferencia de gol..La segunda fase, en la llave de octavos de final de la Copa LIbertadores, sería ante Argentinos Juniors donde los cariocas ganarían en definición por penales y sin tantos del argentino.En cuartos, ante Olimpia de Paraguay, Cano marcaría como local anotaría un tanto más (2-0), mientras que en la revancha sumaría dos más para escalar a 9 gritos (3-1 en Asunción), para que los cariocas accedan a semifinales.El argentino nacido en Lomas de Zamora y de 35 años, marcaría los tres goles más que importantes en la historia del club brasileño en Libertadores y así llegaría a los 12, en la serie frente a Inter de Porto Alegre.Dos gritos en la ida, sellaría un empate del Flu ante el Inter por 2-2; mientras que en la revancha el argentino se calzó el traje de héroe para no sólo anotar el grito del triunfo, sino que además de un 2-1 final con el que le ganarían la serie a lso gauchos y alcanzar la final 2023.Este sábado, Germán Cano llegó a los 13 y se convirtió en el máximo anotador de la edición 2023 que también le permitió gritar campeón por primera vez en la historia del Fluminense, al que rindió a sus pies a fuerza de goles.1- 35´ Gol a Sporting Cristal2- 59´ Gol a Sporting Cristal3- 29´ Gol a River4- 53´ Gol a River5- 86´ Gol a River6- 22´ Gol a Sporting Cristal7- 59´ Gol a Olimpia de Paraguay8- 80´ Gol a Olimpia de Paraguay9- 91´ Gol a Olimpia de Paraguay10- 10´ Gol a Inter de Porto Alegre11- 78´ Gol a Inter de Porto Alegre12- 87´ Gol a Inter de Porto Alegre13- 36´ Gol a Inter de Porto Alegre