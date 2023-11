Milei recorrió Martínez y el Palomar sin motosierras y bajo la consigna del "Sí, se puede"

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi

A 15 días del balotaje y bajo la consigna de "sí, se puede" que acompañó las actividades proselitistas de Cambiemos, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei encabezó una caravana en Martínez y un acto en Palomar.Ni el postulante ultraliberal ni sus adherentes no exhibieron las habituales motosierras, la herramienta que emplearon para metaforizar los recortes que planea aplicar LLA en el Estado, en el caso de llegar al gobierno, y que tanto se había mostrado en los actos que realizó el espacio antes de las elecciones generales del 22 de octubre.El línea con el acuerdo que alcanzó con el expresidente Mauricio Macri y la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, el economista intentó así mostrar una faceta más moderada para atraer al votante de la coalición opositora."Quiero que sepan que hay esperanza. Podemos volver a ser potencia y para eso tenemos que reventar las urnas. Acompañen en la fiscalización, podemos ganar y poner de pie a Argentina", sostuvo el candidato desde el escenario que colocó LLA en Palomar y arengó a la multitud con un cántico que él mismo inició: "Sí/ se puede/ Sí, se puede".Milei comenzó el día sábado con una recorrida a las 11 en el centro de Martínez y caminó seguido por la muchedumbre por Avenida Alvear y Arenales.El candidato se desplazó por la conocida zona comercial y sus militantes tampoco mostraron pancartas con los dólares que llevan la cara del diputado nacional, algo que también era recurrente en las manifestaciones libertarias.Sólo se desplegaron banderas argentinas en ambas concentraciones, en línea con un pedido que realizó el equipo de campaña de Milei.Fuentes cercanas al candidato reconocieron que había "otro público" en esta caminata, con más presencia de adultos mayores y familias con niños, una concurrencia que definieron como "más cercana" al público que acompañó la campaña de Bullrich.En la caminata por Martínez estuvieron también la candidata vicepresidencial de LLA, Victoria Villarruel, la hermana de Milei, Karina; el expostulante a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; la exaspirante a gobernadora Carolina Píparo; y las diputadas electas Marcela Pagano y Lillia Lemoine.En la manifestación se pudieron ver carteles que contenían consignas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y hasta se pudo ver una figura que representaba un feto gigante de yeso, el símbolo tradicional de los sectores antiderechos.La recorrida se extendió por una cinco cuadras de la zona centro de Martínez y se prolongo por algo más de media hora, y luego, el postulante se trasladó hacia El Palomar.El equipo de campaña de LLA montó un escenario ubicado en la Plaza de los Aviadores, en Ciudad Jardín, un lugar cercano al Colegio Militar de la Nación y a la I Brigada Aérea.Milei arribó al acto pasado al mediodía y entre la concurrencia, había personas que lucían los característicos cortes militares y portaban mochilas camufladas, propias del aditamento castrense.En ese ámbito, la presencia de Villarruel fue notoriamente celebrada por los presentes, mientras MIlei pronunciaba un discurso alusivo a la figura del general Don José de San Martín y exaltó la trayectoria del caudillo entrerriano Justo José de Urquiza, vencedor en la Batalla de Caseros, que tuvo lugar el 3 de febrero de 1852 en el predio donde actualmente se emplaza el Colegio Militar."Es muy importante que tengamos en cuenta la magnitud histórica de lo que es El Palomar. Dónde Urquiza puso en marcha la Constitución de (Juan Bautista) Alberdi, y cuando se anexó Buenos Aires, pasamos a ser un país primera potencia mundial con las ideas de la libertad", indicó el economista que buscó congraciarse con su audiencia mencionando que pasó su infancia en el partido de Tres de Febrero, distrito en el cual tuvo lugar este mitin.Aquí, Milei tampoco mostró la motosierra y los cánticos alusivos del público que la reclamaban se acallaron rápidamente.Fuentes de LLA admitieron a Télam la posibilidad de que el cierre de campaña se realice en la provincia de Córdoba, en un intento de atraer a los votantes de esa provincia, afines a JxC.Voceros partidarios reconocieron a esta agencia que muchas de las figuras que protagonizaron la campaña de las elecciones generales, se encuentran ahora "alejados" de los medios de comunicación para "evitar que se los saque de contexto".Así, personalidades como Lemoine o Alberto "Bertie" Benegas Lynch perdieron centralidad y las únicas voces autorizadas son el asesor Guillermo Francos, la diputada electa Diana Mondino y Villarruel.No obstante, Mondino esta semana tuvo un recorrido por los medios que no estuvo exento de controversias, al pronunciarse en favor de la creación de un mercado de órganos humanos y comparar el matrimonio igualitario con la decisión de "tener piojos".De cara al balotaje del 19 de este mes, la estrategia de LLA es mostrar un Milei más próximo, y prueba de ello es la visita que días atrás llevó a cabo a las instalaciones de la fábrica Felfort.Desde el comando de campaña del postulante ultraderechista, adelantaron que el lunes se presentará en las localidades de Ciudadela y Ramos Mejía, en la zona oeste del Conurbano bonaerense.Además, el miércoles, el principal referente de LLA realizará otra caminata en La Plata y un acto en Lanús, y el jueves esté prevista una visita a Mendoza.Por último, el libertario coronará la semana con un acto el viernes para la militancia en Parque Lezama, dónde cerró su campaña de cara a las elecciones generales de 2021 en la cual sacó el 17% de los votos.Sería esa la última actividad proselitista de Milei antes del debate que sostendrá con Massa el domingo 12 en la Facultad de Derecho de la UBA, donde no podrá disponer de elementos escritos que le permitan refrescar su memorias, algo que había solicitado y le fue negado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).