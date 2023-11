Las muestras por el 40° aniversario de la democracia: impronta cultural del voto popular

Muestra "Leviatán" Foto: Prensa.

"1983. Volver a votar": una campaña electoral para reinaugurar la democracia

Muestra "Memorias, resistencias y legados". Foto: Fernando Gens.

Foto: Archivo Télam.

Democracia en construcción

Foto: Archivo Télam.

La Biblioteca Nacional también homenajea a la democracia

Foto: Archivo Télam.

Una mirada desde la movilización popular

Muestra Leviatán. Foto: Prensa.

Para repensar el vínculo entre pasado y presente

Foto: Pepe Mateos.

Los poderes del Estado y su imaginario

Muestra "Memorias, resistencias y legados". Foto: Fernando Gens.

En el 40° aniversario de la democracia y en un clima electoral signado por los debates alrededor del riesgo de perder el consenso construido durante estos años, una serie de muestras, organizadas por instituciones diversas que van desde el Museo del Bicentenario a la Fundación Andreani, buscan recuperar los símbolos, los momentos históricos y el legado de los protagonistas, pero también el entramado de la impronta cultural democrática en la sociedad."1983. Volver a votar" y una muestra sobre momentos relevantes del siglo XX en el Museo Histórico Nacional, "Imágenes de una democracia en construcción" en la Casa Nacional del Bicentenario, "Retorno 1983" en la Biblioteca Nacional, "Pueblo en movimiento" en el espacio cultural de la OEI, "Qué hacer con el pasado en un presente como éste" en la galería Maman Fine Art y "Leviatan" en la Fundación Andreani dan cuenta, desde su recorte y especificidad, del ethos democrático argentino.El Museo Histórico Nacional pensó la exposición temporaria "1983. Volver a votar" como parte de un interés sostenido por darle lugar en la institución a la historia más reciente. La muestra está compuesta por afiches de los diferentes partidos políticos que formaron parte de esa histórica campaña electoral y fue realizada por el equipo del Museo Histórico Nacional siguiendo la orientación "Argentina elige. La campaña electoral de 1983 en afiches", una exposición desarrollada por el Laboratorio de Historia Pública del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella. Aquella campaña que reabrió el camino democrático fue un hito en la comunicación política del país por la importancia que se le otorgó al uso de los medios de comunicación y a las estrategias de marketing y publicidad utilizadas.La muestra se inscribe dentro de una visión que la institución busca plasmar desde hace algún tiempo. Más allá de la efeméride, el Museo Histórico Nacional empezó a trabajar sobre el siglo XX argentino en sus exposiciones: una sobre el rock de los 80 en 2021 y otra sobre la historia del fútbol sirvieron para abrir el camino. "El 10 de diciembre planeamos inaugurar otra sobre los momentos más importantes del siglo XX. Allí estarán los afiches que exhibimos ahora pero también objetos de las presidencias radicales, del primer peronismo, la dictadura y la crisis de 2001", cuenta a Télam Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional y explica que más allá de la recuperación democrática de 1983 la intención es contar "la historia larga" de la democracia en la Argentina."El debate sobre la democracia en una fecha redonda es esperable. Y es esperable y lógico, con las crisis económicas recurrentes que enfrenta nuestro país desde hace décadas, que haya críticas al sistema político pero hemos ido tramitándolas a lo largo de estos 40 años. Las discusiones sobre las deudas de la democracia son válidas e importantes a futuro, pero la reivindicación de la dictadura que vemos por parte de La Libertad Avanza es preocupante. Que hoy (Javier) Milei tenga apoyo popular es terrible porque lo que está en juego es el consenso democrático", analiza Di Meglio sobre cómo dialoga la muestra con el presente electoral."No creo que los museos, como instituciones, tengan que correr atrás de la agenda, pero es cierto que la lógica de efemérides ayuda a interpelar a una población más amplia", admite Di Meglio. "La muestra recupera la alegría de la democracia tras una dictadura que fracasó en todo lo que se propuso: en la guerra, a nivel social y económico y también con la sistematización del terrorismo de Estado. Es importante que en el debate entren todas estas dimensiones de lo que significó la dictadura".Con entrada gratuita, la muestra puede visitarse de miércoles a domingos y feriados de 11 a 19 horas en Defensa 1600 y el recorrido puede acompañarse por una playlist de música de la época generada en la plataforma Spotify.En la Casa Nacional del Bicentenario y hasta el 3 de diciembre se podrá visitar "Imágenes de una democracia en construcción", una exhibición que reúne fotografías y videos de Marcos López, Adriana Miranda, RES, Alejandro Kuropatwa y Mónica Hasenberg que retratan los primeros años de la recuperación democrática.Las fotografías dan cuenta, desde una lógica variopinta, de aspectos centrales del proceso de construcción democrático pero vinculados a un cotidiano intangible: la escuela, la cooperadora, los actos escolares, los símbolos patrios, la historia, las movilizaciones, el espacio público, la cultura, el arte, el humor y la libertad.El ciclo abre con las fotografías del archivo de los artistas Adriana Miranda, RES y Marcos López, quienes realizaron un registro detallado de la primera Bienal de Arte Joven que sucedió en marzo de 1989. También se exhiben fotografías inéditas de Alejandro Kuropatwa bajo el título "Pan y Trabajo" y la pieza de video "Aurora e Himno Nacional Argentino"; juntos articulan una parodia de la escuela, los símbolos patrios y las instituciones.Y cierra con la exposición "Escuelas, 1983-1989. Marcha Blanca, 03/1988", que exhibe fotografías del archivo de la familia Hasenberg-Quaretti y dan cuenta del registro que hizo la fotógrafa Mónica Hasenberg junto a su marido Brenno Quaretti en escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y varias escuelas de Salta, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy, entre 1983 y 1989.También el visitante encontrará imágenes de la histórica Marcha Blanca, en marzo de 1988, cuando docentes de todo el país marcharon hasta la Ciudad de Buenos Aires con sus guardapolvos, en defensa de la educación pública, sus salarios y derechos laborales. En toda la muestra, el guardapolvo blanco es el hilo conductor que conecta distintos momentos de la historia de educación pública."Retorno 1983", organizada alrededor de fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz, se podrá visitar en la Biblioteca Nacional hasta el 31 de marzo.Se trata de una selección de negativos preservados y custodiados por la institución que apuntan a un acercamiento al clima social y al ambiente de 1983.La exhibición reúne 12 imágenes en blanco y negro de ese emblemático año. Algunas se publicaron en los medios en ese momento y otras se verán por primera vez en esta oportunidad, luego de que en 2015 la Biblioteca adquirió 4 millones de negativos fotográficos del diario Crónica, y otros tantos de La voz de lo que pasa en el mundo, que se publicó entre 1982 y 1989.Desde 2015 a la actualidad, 80 mil negativos fueron digitalizados, lo que posibilitó abrir esta muestra al público, al cumplirse 40 años de democracia, en el espacio de la Fototeca Benito Panunzi. "Hay un contraste de imágenes entre lo que se puede llamar el pueblo y otras más pequeñas en la vitrina, que muestran que el poder estaba en manos de los militares, en los medios de comunicación y la iglesia, y los políticos. Las primeras fotos dan cuenta de cómo vivía la sociedad ese año del retorno democrático, y cómo lo contaba la prensa en ese momento", explicó a Télam el editor de fotografía, Guillermo Ziliotto, sobre la lógica de la muestra.El programa de archivos digitales del Área de comunicación y cultura de Flacso Argentina y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) inauguraron en en el espacio cultural de la OEI (Paraguay 1514) la muestra fotográfica "Pueblo en movimiento", que celebra la efeméride democrática a través de fotografías de movilizaciones populares en distintos puntos del país. Cada foto cuenta una historia en la que los ciudadanos podrán reconocerse.La muestra, con la curaduría de Cora Gamarnik, está integrada por 45 fotografías de diversos reporteros y reporteras gráficas y buena parte de ellas se vinculan con demandas sociales, a luchas por la justicia y a la afirmación de derechos. Otras, en cambio, reflejan momentos festivos, de celebración y alegría popular. Se trata de destellos que marcaron la vida de la sociedad argentina en tiempos de esperanza y decepción, de ilusión y desencanto o de lucha por una justicia esperada.La muestra "Qué hacer con el pasado en un presente como éste", que se podrá ver hasta el 15 de diciembre de 2023 en Maman Fine Art en Avenida del Libertador 2475, es una muestra colectiva que reúne las obras de nueve artistas relevantes. Dolores de Argentina, artista conceptual y nueva incorporación, junto a los históricos de la galería; Rómulo Macció, Luis Benedit, Pablo Suárez, Norberto Gómez, Nicolás García Uriburu, Aldo Sessa, Luis Wells y Alberto Heredia.Con curaduría de Patricia Pacino y dirección de Guillermo Alonso, propone celebrar y reflexionar a través del trabajo de estos artistas. El título de la muestra debe su nombre al nuevo proyecto de Dolores de Argentina, quien realiza arte público y que últimamente trabaja en torno a la noción de monumento histórico. Sus intervenciones urbanas ponen en discusión la noción de visibilidad e invisibilidad sobre obras de gran carga simbólica en el imaginario social y en la constitución de una nación. Acompañan la muestra los textos de Daniel Capardi y el texto curatorial de Patricia Pacino.En la muestra Leviatán, que se exhibe en Fundación Andreani (en avenida Pedro de Mendoza 1987), el cineasta Andrés Denegri retoma los edificios de la Casa Rosada, el Palacio de Justicia y el Congreso para ofrecer una propuesta interdisciplinaria que cruza cine experimental, la fotografía y una instalación artística que apunta a celebrar el aniversario sin perder de vista que la democracia aún no ha logrado saldar todas las deudas sociales que tenemos en el país.Denegri se confiesa "un fanático del ejercicio de votar", al punto que para la última elección estaba en Brasil y les pidió a los organizadores de la muestra en la que participaba que cambiaran su pasaje para poder estar en Argentina y sufragar.El artista vive cerca del Congreso, y durante la pandemia, empezó a trabajar con las imágenes del edificio legislativo como una forma de salir de lo virtual y lo digital para acercarse a lo real. Entonces, comenzó a aplicar una técnica con la cual ya estaba familiarizado: tomar cuadro a cuadro la fotografía captada por la Super 8 fragmentando el espacio y después recomponiéndolo de manera digital en una imagen fija. "Un Congreso fragmentado, con una imagen casi turística, que da cuenta de escenas y rincones", cuenta a Télam.Al Congreso se le agregaron las otras dos sedes del poder en Argentina. "Me pareció pobre aplicar la misma técnica y busqué otra cosa", cuenta sobre una representación del Palacio de Justicia y la Casa Rosada en la que apunta a dejar en claro que es necesario generar las condiciones para que el poder político no esté supeditado al control de los intereses del poder económico concentrado. Y advierte, que intentó que eso quedara reflejado en la representación artística, pero lejos de lo discursivo o panfletario.