"Son orgullo" y "Bienvenidos a casa", los mensajes en la emotiva bienvenida a la Fragata Libertad

La fragata tuvo el acompañamiento de decenas de botes y lanchas particulares.//Foto: Pepe Mateos

Recorrió un total de 19.737 millas náuticas,Foto: Pepe Mateos

Los protagonistas

La fragata tiene 104 metros de eslora, 3635 toneladas de desplazamiento y una altura máxima de 50 metros.// foto Pepe Mateos

Un viaje de cinco meses

Sofía Palacios, guardamarina en comisión infante de marina, es oriunda de San Rafael, Mendoza.//Foto: Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos

Los tripulantes de la Fragata Libertad tuvieron este sábado una calurosa y emotiva bienvenida por parte de sus familiares en el puerto de Buenos Aires tras más de cinco meses de expedición por el continente americano y las autoridades de la embarcación resaltaron que el objetivo de formar nuevos oficiales "se cumplió con creces", según manifestaron aCon pancartas que decían "son un orgullo" y "bienvenidos a casa", cientos de personas recibieron este sábado al mediodía a losluego de que el buque escuela completó supor el mundo, donde recorrió más de 19.737 millas náuticas durante cinco meses."Estamos muy contentos de regresar, fueron 5 meses intensos, el objetivo es formar a los guardiamarinas para que se conviertan en oficiales y ese objetivo se cumplió con creces, uno pudo ver su evolución desde que partimos el 27 de mayo", dijo el, que completó su tercer viaje en este buque.Nieto sostuvo que los tripulantes volvieron "todos sanos y felices" y destacó que "hemos representado muy bien a la Argentina en todos los lugares que hemos ido".Durante el viaje,de Salvador de Bahía (Brasil), Puerto España (Trinidad y Tobago), Baltimore (Estados Unidos), Cartagena (Colombia), Veracruz (México), Limón (Costa Rica), Balboa (Panamá), Guayaquil (Ecuador), Callao (Perú), Valparaíso (Chile), Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn hasta arribar a su apostadero natural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"En Comodoro Rivadavia amarramos por primera vez, es un puerto chico y muy ventoso, pero se dieron las condiciones ideales y pudimos, fue un hito de este viaje", contó Nieto y comentó que a cada uno de los 51 guardamarinas en comisión se les dio un mapa con una estampilla postal de cada país de recuerdo.Al llegar al Apostadero Naval de Buenos Aires pasado el mediodía, el primero en descender del buque tras laencabezada por el, fue el, oriundo de Salta, que no había podido conocer a su hija Greta, quien nació cuando él estaba en la travesía."Me fui cuando mi mujer tenía tres meses de embarazo y se le empezaba a notar la panza. Traté de llevar la distancia lo más tranquilo posible. Los días que no teníamos tanta comunicación eran los más difíciles", relató el joven, que al llegar se fundió en un abrazo y rompió en llanto con su hija en brazos., fue a buscar a su hijo Cristian, que es cabo segundo en la embarcación, con su nieto Valentino en andas."Es el hijo de él, se fue cuando tenía tres meses. Se lo extrañó mucho, le mostrábamos fotos al bebé", aseguró y contó que van a preparar un asado para la bienvenida de su hijo.La llegada de la Fragata Libertad a Buenos Aires tuvo además elque se acercaron a ver de cerca al buque insignia, que tiene 104 metros de eslora, 3635 toneladas de desplazamiento a carga completa y una altura máxima en su palo mayor de 50 metros.Durante este itinerario, quey tuvo una duración de cinco meses, la fragatalo que equivale a 145 días de viaje, de los cuales"Fue una experiencia gratificante, desde que uno empieza en la escuela naval espera hacer este viaje con la Fragata y conocer puertos internacionales. Que estén compañeros de Armadas de otros países y nos reciban con tanto cariño se sintió muy bien", contóen comisión infante de marina, que tiene 25 años y es"Hoy a la noche viajo para mi provincia a ver a la familia. Todos estaban muy contentos de que me forme como militar", aseguró con una sonrisa.Si bien pasaron tormentas en el Caribe, los tripulantes contaron que uno de los peores tramos del viaje fue la llegada a Buenos Aires, donde las lluvias que azotaron la zona centro del país en los últimos días hizo tambalear la embarcación, aunque sin ponerla en peligro."Hubo tormentas fuertes pero nunca hubo miedo, alguno se sentía más cansado de lo normal, pero nada más. Acá uno está aprendiendo constantemente, estamos todo el tiempo en formación", dijoque tiene 25 años, y agregó que "este viaje sirvió para poner en práctica todo lo que aprendimos en la escuela naval y muchas cosas nuevas"."Al principio no caía pero luego te llena de orgullo, cuando vas tocando otros puertos de otros países y te van a recibir argentinos que nos van a saludar, uno ve todo lo que representa la Fragata Libertad para la Argentina", destacó el joven, quien confesó que se anotó en la Armada porque desde chico le gustaba "el mar y la aventura".El Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 727 del 30 de mayo del 2001, nombró a la fragata"Este tipo de buques son muy seductores, al verlos llegar atrae a la gente de manera natural. Nos encanta mostrar lo que se hace a bordo, nuestra idea cuando llegamos a un puerto es mostrarle a la gente cómo es por dentro y cómo trabajamos, hay un gran ida y vuelta con la comunidad", concluyó Nieto.