Garro no apelará el fallo de la Justicia Electoral que ratificó el triunfo de Alak

Garro decidió aceptar la decisión de la Justicia electoral / Foto: Eva Cabrera.

Sé que los últimos días estuvieron cargados de indefiniciones. Por eso, y para llevar claridad en este contexto, quiero aclarar algunas cuestiones.



Luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura… — Julio Garro (@JulioGarro) November 4, 2023

Celebro la decisión del intendente Julio Garro de reconocer la victoria de Union por la Patria en la categoría intendente de La Plata. — Julio Alak (@Julio_Alak) November 4, 2023

El intendente de La Plata,(Juntos por el Cambio), anunció este sábado que respetará "la institucionalidad democrática" y el fallo de la Junta Electoral que el viernes a la madrugada ratificó el triunfo del ministro de Justicia bonaerense Julio Alak (Unión por la Patria) en las elecciones para intendente, y adelantó queEn un comunicado difundido en redes sociales, el actual jefe comunal dijo que luego de días "cargados de indefiniciones" buscaba "aclarar algunas cuestiones".Indicó que la apertura de las 79 urnas "nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió", y que tras la recuperación de votos solicitaron la apertura de otras "200 urnas más, porque"."El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre", dijo.En tanto, en su condición de intendente electo de la capital bonaerense, se expresó en sus redes sociales y celebró la decisión de Garro de reconocer el resultado electoral., remarcó el funcionario en sus redes sociales.El viernes, en una resolución firmada por los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla, a la que tuvo acceso Télam, se definió que, pese al recuento de 79 urnas, no se había modificado el resultado del escrutinio definitivo que se hizo el lunes pasado en el Pasaje Dardo Rocha.La solicitud de apertura de nuevas urnas fue rechazado por la Justicia porque consideró que el plazo para solicitarlo había vencido a las 18 del pasado martes 31.Tras la decisión, el intendenteEl intendente sostuvo hoy que "más allá del resultado, lo que siempre buscamos fue cuidar el voto de cada uno de ustedes para que el próximo intendente sea el que realmente quiere la mayoría".Aseguró, en ese contexto, queGarro indicó que trabajará para "garantizar una transición ordenada y en paz, como los platenses merecen" y aseguró que ya se puso en contacto con Alak -quien ya fue jefe comunal de la capital bonaerense en cuatro períodos, además de ministro de Justicia nacional y presidente de Aerolíneas Argentinas- "para avanzar y ponerme a disposición para el traspaso más transparente de la historia de la ciudad desde el 83 hasta acá".