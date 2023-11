Intelectuales vuelven a advertir sobre el "riesgo democrático" de Milei

Las incoherencias del candidato se suman a un discurso que repite argumentos genocidas.

Personalidades relacionadas a la actividad académica, el cine, los derechos humanos y el periodismo difundieron una segunda carta pública, titulada "Compromiso electoral, la segunda vuelta ha llegado", con la intención de evitar que llegue a la Presidencia el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de quien advirtieron que su conducta pública y la de buena parte de su equipo son "contrarias a la cultura democrática".Los firmantes, entre los que se encuentran el sociólogo, el ensayista, la investigadora, el cineastay el historiador, hicieron circular este pronunciamiento luego de que en los últimos días se conociera un texto que el represor Mario "Churrasco" Sandoval les dedicó a modo de réplica a los intelectuales que llaman a involucrarse para impedir un triunfo de Milei.Los impulsores de esta segunda carta ya habían difundido una primera declaración del mismo tenor, titulada "Compromiso electoral ante las amenazas a la democracia" y difundida el 10 de septiembre pasado, en la que se pronunciaron en un sentido similar.Uno de los adherentes a la iniciativa, el historiador e investigador del Conicet Federico Llorenz, contó a Télam queLa segunda carta fue publicada esta semana en el blog compromisoelectoral2023.blogspot.com y plantea que "en vísperas de la segunda vuelta en que la ciudadanía elegirá el próximo Gobierno, ratificamos el compromiso que hemos suscripto luego de las PASO y que, como resultado de las elecciones en primera vuelta, nos lleva a votar a Sergio Massa contra Javier Milei".Y agregaron: "Consideramos que el diagnóstico que trazamos en nuestra declaración anterior sigue vigente".que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de Gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la Constitución nacional", advierte el texto.El documento, en otro de sus párrafos, considera que "encarnados por Milei" y establece que ese límite estaría representado "por el triunfo de Massa" en la segunda vuelta del 19 de noviembre."Si bien entre quienes firmamos esta declaración hay importantes desacuerdos en muchos temas, nos une la convicción de que. Esperamos que la ciudadanía comparta mayoritariamente nuestro compromiso para la segunda vuelta, pero no alentamos por ello ningún triunfalismo", manifestaron los firmantes del texto.En el mismo sentido, alertaron: "En estas elecciones no hay vencedores; hay una sociedad derrotada, sumida en una crisis a la vez social, económica y política de enorme gravedad".Finalmente, la carta pública de estos intelectuales llama a "las fuerzas democráticas" a "", por lo que insta aque debería "constituir un programa mínimo para el próximo Gobierno".Por otro lado, en diálogo con Télam, Llorenz se refirió a la carta de respuesta que el represor Sandoval publicó bajo el título "Carta abierta a los intelectuales" que alertan sobre las "amenazas a la democracia por la avanzada de Milei".Llorenz calificó lo que escribió Sandoval como "una salvajada" y advirtió que este tipo de posturas -así como- reflejan que "un montón de gente se siente con la posibilidad de rediscutir temas graves ya explicados desde la historia, como el Terrorismo de Estado"."Esto es muy grave", alertó Lorenz y cuestionó el uso "arbitrario" de terminología propia los derechos humanos que son usados "en forma arbitraria" para generar confusión.Y añadió: "Tenemos que estar más alertas que nunca".En un párrafo del texto de"Ustedes no pueden permitir que continúe la kleptocracia (sic), la oclocracia y la logocracia de los K utilizando arbitrariamente los derechos humanos, una justicia politizada, imponiendo una historia y verdad oficial, generando violencia, inseguridad, inestabilidad social. ¿Ninguno de ustedes tiene interés en ello, no?", los desafió Sandoval.Los firmantes de la segunda carta del grupo de intelectuales son