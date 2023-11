Despidieron los restos de Matthew Perry en un funeral privado

El actor Matthew Perry falleció la semana pasada en su casa de Los Angeles / Foto: AFP.

El actor estadounidense Matthew Perry, inolvidable intérprete de la popular comedia "Friends" que, fuede esa ciudad norteamericana durante un funeral privado al que asistieron su familia y el resto de protagonistas de la famosa serie."El servicio conmemorativo se llevó a cabo en Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles, cerca de los estudios Warner Bros.", informó People, citando una fuente no identificada que detalló que la despedida se extendió por cerca de dos horas.Otros medios estadounidenses, incluido el sitio web TMZ, citados por la Agencia ANSA, informaron que la ceremonia se desarrolló de forma estrictamente privada y que además de la madre, el padre y el padrastro, también estuvieron presentes los demás actores de "Friends": JEl actor y guionista de 54 años, que alcanzó el éxito mundial por elen la serie que se emitió entre 1994 y 2004, fue encontradode su casa el sábado pasado.. Un examen post mortem inicial no fue concluyente y los resultados de las pruebas toxicológicas aún no se han publicado.No se encontraron drogas ilícitas en su casa, aunque sí se descubrieron varios medicamentos, entre ellos antidepresivos y ansiolíticos supuestamente relacionados con las adicciones y problemas de salud que Perry arrastró durante años.