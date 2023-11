"Milei nunca salió de la Capital Federal, un gobierno suyo puede ser una catástrofe"

Buzzi acusó a Milei por no conocer el país y no tener idea sobre qué son las economías regionales / Foto: Eliana Obregón.

Eduardo Buzzi.

El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA),, afirmó este sábado que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, nunca "salió de la Capital Federal" y "no tiene idea de las economías regionales", y alertó que un gobierno suyo "puede ser una catástrofe"."Cuando veía esta mañana que Milei va a hacer el cierre de campaña en Córdoba, me dije que por", manifestó Buzzi en diálogo con Radio Splendid.En ese sentido, señaló queporque un gobierno suyo "puede ser una catástrofe".Buzzi reconoció que hay "enojo social" pero que no se debe traducir en un "que se vayan todos"."El enojo en 2001 se tradujo en una salida a la calle, en un `que se vayan todos`. En este momento hay una cierta decepción producto de diez o doce años de decadencia, de deterioro del bolsillo, de proceso inflacionario y de todas las plagas de Egipto que tuvo que soportar el país como la guerra entre los rusos y los ucranianos, la pandemia y la pérdida de US$ 25.000 millones de ingresos por la peor sequia en 100 años", sostuvo.Sobre este último punto, indicó que,Buzzi también se refirió al candidato de Unión por la Patria (UxP),, y destacó que"Tuvo que hacerse cargo de la economía en el medio de los intentos devaluatorios de mediados de 2022 cuando se pretendía mover el dólar a niveles desestabilizantes, ya. Se hizo cargo y la pudo pilotear", señaló."Él dijo que, en caso de ganar, va a ser su gobierno y él va a poner la pauta de gobierno, con autonomía y con fortaleza política", concluyó.