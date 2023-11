Un campeón del Mundo palpita la final de Boca y alienta desde Europa

Foto: Maximiliano Luna - Enviado especial Qatar - archivo

Foto: IG leoparedes20

El ex mediocampista de Boca, Campeón del Mundo en Qatar 2022, espera por la definición de la Copa Libertadores de este sábado y antes del cotejo publicó una foto en redes que es viral.Paredes, a través de sus redes sociales, publicó una imagen saludando a los seguidores muy particular.Buen díaaaa", fue el mensaje que dejó el ex Paris Saint Germain, desde Instagram, donde a la imagen le agregó dos corazones con un azul y amarillo, como los colores del Xeneize.Pero, además, el ex jugador Xeneize y de la Selección Argentina de Fútbol, posó con una campera con los colores del equipo de la Ribera que este domingo va por la conquista de la séptima estrella por la Copa Libertadores.