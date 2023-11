Gran operativo de seguridad para la final de la Copa Libertadores

O Secretário de Estado da #PMERJ, Cel Luiz Henrique Pires, está no Maracanã acompanhando e orientando a liberação da entrada da torcida do #BocaJuniors , para o jogo final da #Libertadores2023 . pic.twitter.com/Q4a8qNmksW — @pmerj (@PMERJ) November 4, 2023

se diagramóCopade AméricaEn ese contexto, la Policía Militar de Río de Janeiro es consciente de que ya no tiene margen de error después de los graves hechos de violencia sucedidos el jueves pasado en la zona de Copacabana.En la reunión de este viernes al mediodía entre dirigencia y funcionarios del estado carioca fue que se aumentaría la cantidad de efectivos tanto en la Avenida Atlántica, que bordea la costa de Copacabana como en el Maracaná, antes, durante y después de la gran final.En este sentido, habrá “monitoreo de redes sociales” para evitar emboscadas y convocatorias cibernéticas de las barras de Fluminense, Flamengo, Vasco de Gama y Botafogo, los cuatro clubes más importante de la "ciudad maravillosa", se informó.Se emplearan esos 2.200 efectivos de seguridad y se dispondrán 24 bloqueos en los principales accesos al emblemático estadio carioca.Agentes policiales del Grupo Aéreo de la Policía Militar (GAM) realizan patrullajes con aeronaves y drones por todo el perímetro de seguridad del estadio con el fin de mantener el orden y evitar enfrentamientos entre las hinchadas de ambos equipos.A través del Gobierno argentino los funcionarios locales ya saben los nombres de los que no pueden pasar por no contar con el derecho de admisión a espectáculos deportivos.Brasil, mediante un convenio con el gobierno argentino, ya conoce los nombres de los violentos.Según pudo averiguar Telam con gente que trabaja en el Aeropuerto internacional de Galeao pasadas las 8 ingresaron a Río los líderes de la barra hinchada de Boca, conocida como "La 12", con Rafael Di Zeo a la cabeza, escoltado por Mauro Martín y Marcelo Aravena.Los tres integrantes de la cúpula de "La 12" no tienen derecho de admisión es decir que podrán ingresar al sector norte del Maracaná y acompañar a Boca como lo hicieron durante toda la Libertadores de este año.