Racing, con la exigencia de ganar, recibe a Central Córdoba por la Copa de la Liga

Foto: Maximiliano Luna

este domingoEl partido, por la 12da. fecha de la Zona B de la Copa de la LPF, se jugará en el Estadio Presidente Perón de la ciudad de Avellaneda, desde las 18:30, con el arbitraje de Fernando Echenique, el VAR a cargo de Pablo Dóvalo y televisado por TNT Sports.Racing va ingresando a la recta final de una temporada en la cual siempre amagó con ser protagonista y se quedó con las manos vacías, ya sea en la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina.Ahora, sin el DT Fernando Gago, quien renunció al caer en el clásico ante Independiente, intenta en medio de irregulares actuaciones, fallas defensivas y malestar de su hinchas, clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Liga y también por ganarse un cupo para la Sudamericana del año próximo.Dirigido por la dupla Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla, ya que el presidente Víctor Blanco aún no está convencido de que DT contratar, Racing necesita vencer a los santiagueños para conseguir su metas.Racing posee 17 unidades en la Zona B, detrás de los punteros Belgrano, Godoy Cruz y Central Córdoba con 18, y con un triunfo daría un importante paso hacia la clasificación, mientras que en la tabla anual suma 53 unidades y si gana ingresaría en zona de Copa Sudamericana.La dupla técnica incluiría a Nazareno Colombo como titular en la zaga por Gonzalo Piovi y cabe la chance de que Emiliano Vecchio sea titular ingresando por Agustín Almendra o Juan Nardoni.Central Córdoba suma seis fechas sin derrotas y por el momento ingresa en playoffs, aunque el equipo dirigido por Omar de Felipe aún no debe relajarse en cuanto al descenso ya que en tabla anual suma 47 puntos.En el historial en torneos de AFA jugaron seis veces con tres triunfos de Racing y tres empates. No obstante, el "Ferroviario" le ganó a Racing como local en la Copa de la Liga de 2021, por 1 a 0 con gol de Carlo Lattanzio.