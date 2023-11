Bahillo, a los productores: "No estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos"

Foto: Prensa Economía.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca,, aseguró este sábado que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patricia (UxP), Sergio Massa, "está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos"y recordó que desde el Gobierno empezaron a hacerlo hace tres meses."Lo quiero dejar en claro,Quiero llevarle tranquilidad a los productores, n", subrayó el funcionario en diálogo con radio La Red.Aseguró que "estamos trabajando y lo demostramos con hechos en los últimos tres meses. Bajamos a cero las alícuotas, eliminamos las retenciones a las economías regionales, del maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, cítricos, y esos son fondos que quedan en el sector por USD 190 millones".Afirmó que Massa le solicitó informes sobre la "proyección de la evolución de las exportaciones agropecuarias", que estiman llegarán a los US$ 52.000 millones en 2024 y este año van a terminar en US$ 35.000 millones.También aclaró que"Aclaro para que no haya ninguna confusión, los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior", agregó.