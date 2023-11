Política

04-11-2023 10:52 - El "Me gusta" que no fue

La Cámara Electoral desmintió un posteo en redes y abrió una investigación

"La Cámara Nacional Electoral no aplica 'Me gusta' a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo", comunicó el organismo luego de las versiones de militantes libertarios sobre un supuesto "like" a un tuit que llamaba a votar por el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.