"León Infinito": subastan setenta obras de León Ferrari con fines solidarios

La Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (Falfaa) y la Escuela Isauro Arancibia realizarán ella subasta colaborativacon el objetivo de contribuir con la Galería León Ferrari de la Escuela Isauro Arancibia y con el Taller Ferrari.En ese marco,que fueron seleccionadas para representar un recorrido por las múltiples técnicas de reproducción experimentadas por León Ferrari a lo largo de toda su carrera, se informó en un comunicado.La subasta será el 15 de noviembre a las 19 horas en la porteñay también de forma online (ingresando a: https://subastas.depcsuite.com/ ). El catálogo, disponible en https://subastas.depcsuite.com/ , incluye las 70 obras, en su mayoría parte del, que publicará el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en 2024, como parte del "Proyecto Infinito".Dicho proyecto comenzó en 2011 con el convenio entre la Falfaa y la Secretaría de Cultura de la Nación y la gestión de Andrés Duprat, para restaurar las ediciones producidas entre 1979 y 1989 por León en San Pablo, Brasil, e incluyó la exposición "Ferrari Infinito", muestra antológica de obra gráfica del artista, inaugurada en marzo de 2021 en el Museo Nacional de Bellas Artes.Entre todas esas obras, se pueden destacar, Primera carta al Papa, una serigrafía en papel artesanal de algodón, realizada a partir de una de las obras más icónicas de León Ferrari. En 1997, junto a un grupo de artistas crean la Cihabapai (Club de Impíos, Herejes, Apóstatas, Blasfemos, Ateos, Paganos, Agnósticos e Infieles en formación), con el propósito de bregar por la anulación del Juicio Final.En ese entonces le decían al papa que "no era posible sufrir toda una vida los castigos de Dios Padre, a raíz de Eva (que afortunadamente descubrió el orgasmo) para que después de esta vida te mueras y venga el hijo y nos resuciten y nos vuelvan a juzgar por un pecado que no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, primero le pedíamos al Papa que eliminará la inmortalidad y, segundo, que anulara el Juicio Final porque es inconstitucional."La serigrafía La civilización occidental y cristiana, fue realizada a partir de la obra homónima de 1965 (plástico, óleo y yeso). Mediante un Cristo de santería crucificado en un bombardero de guerra norteamericano, fue concebida por el artista como un modo de expresar su postura crítica frente a la guerra de Vietnam.La serigafía Carta a un general, fue realizada sobre la obra homónima de 1963, tinta china sobre papel.La serie "Heliografías" está compuesta por 27 copias heliográficas de los planos originales realizados en Letraset y tinta china por León Ferrari entre 1980 y 1986, durante su exilio en la ciudad de San Pablo, Brasil.Para, curadora y organizadora de la Subasta, "más allá del hermoso objetivo de recaudación, es importante resaltar que". Y asegura: "La obra gráfica de Ferrari está en un momento de gran valoración y tiene un lugar preponderante en la historia del arte argentino. Sin lugar a dudas, es una excelente inversión para coleccionistas y para todos aquellos que deseen adquirir obras de magnitud"."Organizar esta subasta me provoca mucha emoción.Es un honor para mí formar parte de este hermoso grupo que trabaja desde el arte y la educación produciendo gestos transformadores sobre tanta desigualdad", afirma Satz, y agrega, "esta subasta es una oportunidad única para acercarse a la obra de León Ferrari en su enorme caudal creativo y acceder a una gran variedad de precios de base como para permitir que muchas personas puedan adquirir alguna de sus obras".es un proyecto educativo para personas en situación de calle y de vulnerabilidad. "A lo largo del tiempo, cada vez acudían más adultos, jóvenes, niñas y niños para revincularse con la educación en un lugar de contención y referencia, donde construir un proyecto de vida y encontrar nuevos horizontes", cuenta Federico González, artista y docente de la Escuela Isauro Arancibia. La Falfaa, por su parte, fue creada con el objetivo de apoyar al arte en todas sus expresiones. Con esta meta, se subastará parte de la obra gráfica como medio para seguir expresándonos", cuenta Julieta Zamorano, nieta de León Ferrari y presidenta de la Falfaa. Y agrega: "Nos unimos de la mano de León a la mano de quien elija y compre una obra de él en la subasta, y juntos, a la mano de las personas de la Escuela Isauro Arancibia que crearon y trabajan en la Galería León Ferrari con el objetivo de llevar adelante más exhibiciones de sus estudiantes artistas".