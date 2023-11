Minerales: proyectan buenas perspectivas para el país en el marco de la transición energética

foto telam

Yacimiento Cerro Vanguardia

Los principales actores del sector trazaronpara el país, al analizar la demanda defundamentales para atender el desarrollo global de la, según se concluyó en el III Congreso del Instituto Argentino de Derecho para la MineríaEn uno de los paneles principales,, socio de la consultora Abeceb explicó: "la industria de exportación no verá desaparecer en el corto plazo las retenciones a las exportaciones" pero entendió que "se verá un mejor escenario para finales del año que viene".Por su parte,, Chief Economist de Black TORO Global Investments dijo que “parte del ajuste fiscal es exógeno: clima y recursos naturales. El clima llevará a mayor recaudación del agro y el gasoducto más el oleoducto nos permitirá reducir la importación además de exportar petróleo y gas".En ese contexto, entendió que "la estabilidad tributaria para inversiones mineras es central también, desarrollar el sector va más allá del tema económico, también es institucional y jurídico. El gran desafío es llegar al momento de cosecha gruesa e ingresos energéticos en un momento de alta demanda energética".Sobre el contexto macroeconómico,, fundador de Alberdi Partners, destacó: “El precio de los commodities será un factor central, las buenas perspectivas están en vistas de que se mantengan los precios".Luego se debatió sobre la transición energética y la sustentabilidad en la industria minera. Aquí,, Vice President and General Manager de McEwen Copper expresó: “Hay un déficit estructural muy grande hacia el futuro. La humanidad necesita seis o siete chiles para la demanda mundial si querés tener una transición completa para el 2050"., Gerente de Legales de Fortescue para Latinoamérica detalló: "Argentina tiene todos los recursos y condiciones naturales para producir gran cantidad de energía. Desde Fortescue queremos para 2030 producir 20 millones de toneladas de Hidrógeno verde a nivel mundial".Además, en este panel,, VP Gas, Power & Business Development de Pan American Energy, dijo: “Nos parece que no está definido para nosotros cuál va a ser la energía dominante hacia el futuro. Las distintas partes del mundo tienen distintas realidades, las velocidades y las dinámicas van a ser regionales. Vemos esto en PAE como un desafío y hace cinco años empezamos a incursionar en proyectos de energía renovables".Finalmente,, Senior Director de Lithium Américas Corp. expresó: “estamos en el camino correcto, aunque nuestra industria no está produciendo todavía lo que puede producir"."El desafío -agregó- es construir un marco que nos dé previsibilidad sobre la base del marco legal positivo que tenemos. La clave es entender estos sistemas sofisticados y complejos, que combinan lo geológico, lo químico y lo hídrico y visualizarlo de manera conjunta”.Otros de los temas que se conversaron fueron: el posicionamiento de Argentina frente al mundo, el impacto de la inteligencia artificial en la minería, la inversión de China en el país, las tendencias en financiamiento para la minería y los desafíos legales en el sector minero.