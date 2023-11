Prisión perpetua para los hermanos Castedo por el crimen de una productora rural salteña

Foto: Javier Corbalán (archivo)

El asesinato de la ruralista

Los hermanospor el homicidio de, cometido en septiembre de, en la localidad salteña de Salvador Mazza, informaron fuentes judiciales.La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, tal como había solicitado la fiscalía en su alegato.Esta tarde, al reanudarse la audiencia de debate, los jueces Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi escucharon las últimas palabras de los Castedo, quienes negaron su participación en el hecho y se declararon inocentes.Luego, los magistrados se retiraron a deliberar y en el veredicto no hicieron lugar al planteo de invalidez formulado por la defensa y se decidieron por una condena a prisión perpetua para los hermanos, quienes también acusados de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico en la frontera de Salta con Bolivia.En el mismo fallo, los jueces ordenaron que, una vez firme la condena, sean inscriptos en el Banco de Datos Genéticos correspondiente, mientras que fijaron para el 10 de noviembre la lectura de los fundamentos de la sentencia.De esta manera cerró el juicio iniciado el 19 de septiembre pasado, tras sufrir siete suspensiones debido a maniobras de la defensa, que pretendía que los Castedo participen del juicio de manera presencial, para lo que era necesario trasladarlos desde el penal de Ezeiza hasta Orán, lo que estaba desaconsejado por razones de seguridad.La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo,En un principio estaba estipulado que este proceso se realice en tres audiencias, con el paso de 18 testigos, pero se fue dilatando y se extendió por doce audiencias, en más de un mes.En 2010, la ex Cámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán había condenado por el mismo hecho a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno -actualmente prófugo- y Casimiro Torres, a quienes les impusieron la pena de prisión perpetua.En tanto, Patricia Guerra fue condenada a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno recibió la pena de cuatro años de prisión efectiva.Por resolución judicial, los Castedo participaron de las audiencias por vía remota, desde su lugar de detención, en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentran alojados a disposición conjunta del Juzgado Federal de Orán y de la justicia provincial.El, en una pasarela peatonal de la localidad de Salvador Mazza, ubicada en la frontera entre Salta y Bolivia, a unos 408 kilómetros al norte de la capital salteña.Allí,Días antes de ser asesinada, la víctima había denunciado públicamente a los Castedo y al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio -hermano de la condenada María Gabriela y fallecido en 2013- por cerrar un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia, para utilizarlo para traficar drogas., por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta que, además, impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel a otros seis imputados.Por su parte, los abogados defensores, Horacio Morales y Mariano Álvarez, alegaron el miércoles pasado, cuando consideraron que la prueba producida no era suficiente para condenar a sus defendidos y solicitaron a los jueces que sean absueltos de forma lisa y llana, y por el beneficio de la duda en forma subsidiaria.En su exposición, los defensores también solicitaron la invalidez de los alegatos de la Fiscalía y de la querella, tras lo que la fiscal Carreras consideró improcedente el planteo.En la ocasión,Por ello, solicitó que se rechace el planteo de invalidez, a lo que adhirió la querella, y hoy finalmente los jueces lo rechazaron en el mismo fallo.Mientras que la semana pasada, tanto Carreras como la querella, integrada por los abogados David Leiva y Grisel Kolb, pidieron la pena de prisión perpetua para los acusados, por considerarlos coautores de los delitos de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.