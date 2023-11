Télam entregará al Archivo de la Memoria su material periodístico sobre la masacre de Luis Viale

Foto: Victoria Gesualdi

Participaron de la firma la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla y sobrevivientes del incendio / Foto: Victoria Gesualdi

Se realizó la entrega de documentación de la @AgenciaTelam al Archivo Nacional de la Memoria sobre la Masacre de Luis Viale.



El 30 de marzo de 2006 murieron 6 personas, entre ellas una mujer embarazada y 3 niños, en el taller textil ubicado en Luis Viale 1269. El lugar estaba… pic.twitter.com/u8Z76Lu0Km — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) November 3, 2023

La tragedia

Muchas veces el periodismo habla más por lo que esconde que por lo que publica. Télam intenta ser representante de todas las voces" Bernarda Llorente, presidenta de Télam

Foto: Victoria Gesualdi

El predio, un sitio para la Memoria

Más de 50 despachos, 10 videos y 200 fotografías sobre la explotación y clandestinidad laborales La colección periodística cedida por Télam al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) cuenta con documentos fotográficos, de texto y registro audiovisuales que reúne las coberturas que la agencia realizó desde el incendio extaller clandestino de la calle Luis Viale hasta la actualidad, informaron este viernes los trabajadores del Centro de documentación y archivo de la agencia, en el marco de la firma del convenio.



La fotógrafa de Télam Analía Garelli, quien integra el centro de documentación y archivo de esta agencia, señaló que el armado de ese acervo "implicó buscar todo lo relacionado con el taller, desde el incendio hasta el acompañamiento de las víctimas, la organización política y los proyectos de ley de expropiación".



"A diferencia de otros pedidos, no solo reunimos las fotografías, también sumamos el archivo periodístico y el archivo audiovisual" y se trata de una colección "más completa", porque "uno de los objetivos del Centro de documentación y archivo que fue propuesto por esta gestión de Télam es unificar los archivos y trabajar con criterios comunes, tal como lo hace la agencia en las coberturas", completó Garelli.



El material recopilado consta de 50 cables informativos sobre el tema, 10 videos, y 200 fotografías.



Por su parte, Luis Ramirez, que trabaja en el archivo de Télam desde 1992, explicó que a partir de la gestión actual de la agencia, encabezada por Bernarda Llorente, se decidió avanzar en la digitalización de diversos documentos periodísticos.



Sobre el convenio firmado con Télam, el presidente del ANM, Marcelo Castillo, dijo a esta agencia que es "muy significativo, como otros convenios que hemos celebrado con Télam, que tiene que ver con ir ampliando los fondos y colecciones sobre distintas temáticas que tal vez no están vinculadas con terrorismo de Estado, pero sí tienen que ver con violaciones a los Derechos Humanos".



Castillo contó que el ANM tendrá una copia del material y está trabajando con entrevistas a los sobrevivientes de la masacre para construir un fondo que después se integre al espacio de memoria que viene llevando adelante el pedido de los sobrevivientes y familiares de víctimas.



El ANM es la institución encargada de preservar la documentación sobre el quebrantamiento de los derechos humanos en la Argentina.



Tiene en custodia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad, son sostén de las políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la comunidad.

La agencia Télam firmó este viernes un acuerdo de cesión de material periodístico, fotográfico y audiovisual al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) para contribuir con "y con la creación de un Sitio de Memoriacon fines de explotación laboral en el extaller clandestino de la calle Luis Viale, ubicado en el barrio porteño de Caballito.El material busca contribuir a la creación de un espacio destinado a laclandestino ocurrido hace 17 años, el 30 de marzo de 2006,, y que causó la muerte de seis personas, de entre 25 y 3 años, entre ellas, cinco menores de edad."Es una tragedia individual, pero. No se quedaron solo en el dolor, que es mucho, sino que ese dolor pudo transformarse, como muchas veces lo hicimos también en Argentina, como es el ejemplo de las Madres, las Abuelas, los Nietos, y los Hijos, es como ese dolor poder transformarlo en una lucha que diga 'Nunca Más', pero que además construya otra perspectiva de futuro",, a los sobrevivientes del incendio del taller textil, Lourdes Hidalgo y Luis Fernando Rodríguez Palmaen, presentes en el lugar, al encabezar la firma que se realizó en una de las sedes de la agencia"Este proyecto me llegó desde los trabajadores y trabajadoras, en una iniciativa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y enseguida otros trabajadores y trabajadoras de Télam del archivo se pusieron a buscar el material que otros compañeros habían cubierto y venían cubriendo en un conflicto con una dimensión social interesante, porque creo que", precisó Llorente, y remarcó que Télam intenta ser "representante de todas las voces".La documentación entregada consta de, los aniversarios, las jornadas de lucha y de organización política y los proyectos de expropiación.Luego del acto, Pietragalla dijo a Télam: "Es importante estar en este acuerdo que se firmó, donde el ANM toma a la tragedia de Luis Viale como una problemática de Derechos Humanos y, a partir de ahí poder llevar adelante políticas de difusión de lo que significóy que muestra también un eslabón muy débil que tiene el migrante que llega con desesperación a conseguir un trabajo y que obvio es captado por personajes nefastos que sacan provecho de esa necesidad"."Es una causa que también nos indignó en el Poder Judicial con las condenas, ya que no fueron condenados los dueños de esa fábrica, sino solamente los encargados del lugar" y "esto demuestra cómo la Justicia tiene una mirada xenófoba, de solamente ir por los eslabones bajos de las responsabilidades y todavía la familia sigue exigiendo justicia. Creo que ahí es el componente que podemos facilitar para que la promoción sirva para tomar conciencia y seguir exigiendo justicia", agregó.En el incendio fallecieron seis niños y niñas y una mujer embarazada: Luis Quispe Cornejo y Harry Rodríguez Gómez, ambos de 3 años; Rodrigo Quispe Carvajal, de 4; Elías Mendoza Carvajal, de 10; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15 y Juana Vilca Quispe, embarazada, de 25.En el edificio de dos plantas habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblo distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.. Este caso quedó en total impunidad, no hubo justicia ni para las víctimas -fatales- ni para los que sobrevivimos y también acá tenemos que hablar de la discriminación y el racismo", dijo la sobreviviente Lourdes Hidalgo."A nosotros nos duele, por más de que hayan pasado 17 años, para nosotros son como 17 días, no lo vamos a olvidar.y este caso quedó aislado, la Justicia miró para otro lado, en el mismo juicio hubo mucha discriminación hacia nosotras por ser mujeres quechuas, aymaras, por tener la tez morena, pero somos orgullosas de lo que somos de nuestra piel morena y de nuestras tradiciones y costumbres. Y moriremos luchando en búsqueda de memoria y justicia por nuestros compañeros y sus hijos", agregó."Lo que, que no haya más Luis Viale. (...) Queremos que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral", concluyó.Al lado de las víctimas también estuvieron el presidente del ANM, Marcelo Pablo Castillo, y la diputada nacional Mónica Macha, autora del proyecto de ley de expropiación del predio donde funcionó el taller textilcontra la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral Calle Luis Viale.El proyecto de ley se presentó el 30 de marzo de este año, contó Hidalgo y agregó: "Lo que estamos pidiendo es que los diputados y diputadas aprueben este proyecto".Por su parte, Macha dijo a Télam que, además del sitio de memoria, que el ANM tome el tema "da cuenta de que esto es parte de las tragedias de nuestro país y que, como tal,, permitir políticas restaurativas y, sobre todo, para que no se vuelvan a repetir".El archivo constituye "instancias que permiten construir memoria, hacer un seguimiento de todo lo que sucedió, el tratamiento de los medios es como un eslabón propio de la memoria (...) Poder contar con ese archivo es una prueba porque ahí hay testimonios del momento en que sucedió pero es también resguardarlo para las generaciones que vienen", concluyó la diputada.El acto fue acompañado con fotografías reproducidas en pantallas, que mostraban, entre otros, reclamos que realizaron en el lugar de los hechos y que conforman el archivo.También asistieron la directora nacional de Gestión de Fondos Documentales, Andrea Copani; la legisladora porteña, Berenice Iañez; el comunero saliente de la Comuna 6 y sobreviviente de la tragedia de Cromañón e integrante de la Coordinadora de Memoria y Justicia por Cromañón, Osvaldo Balossi; la secretaria general de la Fatpren y secretaria adjunta del Sipreba, Carla Gaudensi, y secretaria de Acción Social del Sipreba, María Laura Da Silva, que moderó el acto.