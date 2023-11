Longobardi reveló que Macri lo "agredió" por teléfono

Dura crítica del periodista contra el expresidente.

"Tanto Macri como (Sergio) Massa y (Javier) Milei tienen mucha dificultad para aceptar la crítica y discutir públicamente con periodistas independientes" Marcelo Longobardi

El periodistareveló este viernes que el exmandatariolo "agredió" por teléfono y criticó al fundador del PRO por no concederle entrevistas y por "negarse a discutir puntos relevantes" del debate electoral rumbo al balotaje del 19 de noviembre."Me llama mucho la atención que el expresidente Macri se niegue a discutir puntos que son tan relevantes, porque", sostuvo Longobardi en su programa de Radio Rivadavia, y agregó: "Nunca vi un Macri así".El periodista se expresó de esa manera durante una entrevista que le realizó al diputado, con quien tuvo un cruce al consultarle por los motivos por los que -dijo- "se niega" a concederle un reportaje."¿Por qué crees que Macri no quiere hablar conmigo?", preguntó Longobardi, y ante el asombro del diputado -cercano al fundador del PRO y defensor de la alianza con Milei-, replicó:Por su parte, el diputado insinuó que ese asunto era "privado" entre Longobardi y Macri, frente a lo cual el periodista arremetió: "No es una cuestión privada entre Macri y yo, lo hice público".Para el periodista,, planteó, y añadió que procuró "un reportaje con Macri al momento que anunció su alianza con Milei" ya que considera que el exmandatario es "una suerte de jefe" del candidato libertario.Anteriormente, Longobardi ya"Nosotros le pedimos una nota y me contestó a mí personalmente, en muy malos términos, argumentando que para qué yo quería hablar con él si yo lo había criticado por ir a un gimnasio. Cosa que, por supuesto, no ocurrió", indicó hace unos días en su programa radial.