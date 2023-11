"Sergio Massa le da una vital importancia a la cultura y al impacto turístico que genera"

"Sergio Massa le da una vital importancia a la cultura de nuestro país, no solo por lo que implica para un pueblo sino también por el impacto positivo que tiene para el turismo" Ariel Ciano

El director turístico de Aerolíneas Argentinas (AA),, sostuvo que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, “le da una vital importancia a la cultura de nuestro país”.“En esta 38° edición del Festival del Cine de Mar del Plata, Sergio Massa le da una vital importancia a la cultura de nuestro país, no solo por lo que implica para un pueblo sino también por el impacto positivo que tiene para el turismo en una época del año donde no es la temporada alta”, sostuvo Ciano en diálogo con Télam.Además, destacó “la relevancia que tuvo el PreViaje para que no haya temporada baja y romper con la estacionalidad, donde desde los jubilados hasta los mas jóvenes puedan conocer destinos”.El funcionario sostuvo que "el turismo es uno de los vectores del desarrollo económico y en el caso de Mar del Plata gracias al, el Festival de Cine , las finales de los juegosy losno tuvo temporada baja durante todo el año, con lo que implica la generación de empleo genuino, de calidad y bien remunerado”.“Con Sergio (Massa), donde él claramente marcó el rumbo del que sería su gobierno a partir del 10 de diciembre, de unidad nacional, convocando a los mejores, profundizando el desarrollo industrial, con una mirada federal para fortalecer todas y cada una de las economías regionales”, aseveró.Al arribar el jueves a Mar del Plata, Massa les dejó un mensaje a los trabajadores de la línea aérea de bandera, que dice: “Quiero que sepan que voy a defender el derecho de los argentinos a seguir conectados con nuestra línea aérea de bandera y no desguazarla, privatizarla y vender como quieren otros y ya pasó dejando a la Argentina desconectada”.