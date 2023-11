En CABA las clases arrancarán el 26 de febrero para alumnos de inicial y primaria

La UTE rechazó el "marketing electoral" del Ejecutivo porteño al convocar a la vuelta a clases

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) que lidera Angélica Graciano informó este viernes que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires convocó a los docentes a retornar a los establecimientos el 7 de febrero próximo y a comenzar el ciclo lectivo el 26 de ese mes en los niveles inicial y primario, lo que calificó como "un mero marketing electoral".



Un documento firmado por Graciano y la secretaria de Comunicación, Prensa y Difusión, Paula Galigniana, detalló que esa decisión del Ejecutivo porteño es "un marketing electoral y no una política educativa", y añadió que "el Ministerio de Educación de la ciudad resolvió también que una semana después comience el ciclo lectivo para el nivel secundario".



"De forma supuesta el objetivo es garantizar 190 días de clase. Pero una vez más el Gobierno porteño construye un relato alrededor de la cantidad de días de clase, mientras la gestión no puede garantizar los trayectos educativos por problemas de infraestructura, invasiones de roedores y la ausencia de cobertura de cargos", indicó un documento.



Las dirigentes señalaron que la fecha de reintegro del personal "desconoce lo que plantea el Estatuto del Docente, que tiene fuerza de ley y determina que la licencia ordinaria (vacaciones) se constituye con 30 días hábiles desde el primer día hábil de enero", afirmó.



"El anuncio del Gobierno porteño solo es un nuevo slogan de marketing político-electoral que procura esconder la subejecución presupuestaria y el hostigamiento permanente a los trabajadores. La cantidad de días no es sinónimo de calidad educativa. Para ello se requiere más presupuesto y priorizar procesos pedagógicos material y simbólicamente, por lo que la UTE exige la restitución del calendario escolar como lo dicta el Estatuto", dijo.



El gremio también reclamó "el respeto al derecho vacacional y la garantía de las condiciones materiales y simbólicas para garantizar una educación de calidad".