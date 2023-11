Detienen a la expareja del hotelero asesinado y al novio de ella como sospechosos del crimen

Hotel El Pescador Mar de Ajó, fue encontrado asesinato Espósito.// Foto FCB@Hotel El Pescador

La investigación del crimen

La autopsia

La exesposa del dueño delquien fue encontrado asesinado hace una semana en una de las habitaciones tras un incendio intencional, y la pareja de ella, fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber cometido el crimen, informaron fuentes judiciales y policiales.Los pesquisas investigan si el asesinato de Gabriel Antonio Espósito (55) estuvoque la víctima aparentemente cometió hacia la mujerdebido a que estaban enFuentes judiciales y policiales informaron a Télam que el fiscal de la causa, Martín Prieto, dispuso la detención de la exesposa de Espósito, identificada como Andrea Paola Carames, y el actual novio de ella, llamado Raúl Alberto Vargas, tras una semana de investigación.Personal de la Dy de la comisaría La Costa 2da. analizaron las cámaras de seguridad del municipio que captaron el momento en el que Espósito llegó al hotel tres estrellas El Pescador, situado sobre la avenida Costanera al 700 de Mar de Ajó, partido de La Costa.Según las fuentes, la víctima arribó al establecimiento a las 22.36 del miércoles 25 de octubre y a las 22.39 pasó por el frente el Peugeot 308 blanco de la mujer.De acuerdo a los datos aportados por testigos, los investigadores establecieron que era habitual que el propietario del hotel siempre que ingresaba desactivara la alarma e inmediatamente la activara, pero en esta ocasión no ocurrió, por lo que sospechan que los agresores ingresaron por un ventiluz de un baño en la parte de atrás que las cámaras del lugar no tomaban.", explicó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.Al día siguiente, Espósito había convocado a unas personas para una entrevista laboral y por el humo que emanaba de la habitación en la que vivía, encontraron su cuerpo carbonizado.Los voceros añadieron que elel hombre y su exesposalo cual coincide con las imágenes de las cámaras.Con estos datos, la fiscalía dispuso las aprehensiones dey de Vargas, detenido en una casa ubicada en la calle 19 al 2800 de San Bernardo.Además, ely en su interior hallaron, al igual que enAmbos fueron i, que prevé la pena deAhora, los pesquisas intentaránhallada tanto en el auto como en la ropa del detenidoLos investigadores sospechan que el móvil del asesinato pudo haber sido por supuestos actos de violencia de género por parte de Espósito hacia su exmujer, aunque también creen que el móvil económico tuvo relación ya que estaban en trámites de divorcio.La investigación comenzó el jueves 26 de octubre, alrededor de las 8.30, cuando personal de bomberos fue alertado por un incendio en el establecimiento, por lo que concurrieron con una dotación.Tras extinguir las llamas en una de las habitaciones, la Policía constató que allí estaba el cuerpo de Espósito, quien era el dueño del hotel y vivíaallí.Según las fuentes, ely tenía un cable alrededor de su cuello, por lo que el hecho fue caratulado como homicidio.Los peritos determinaron que losy que, tras atar a la víctima, laAdemás,de laspara que no haya registro de lo sucedido.Fuentes judiciales informaron a Télam que la autopsia realizada por la Policía Científica de Dolores en la morgue del cementerio de la localidad de Paraje Pavón estableció que su cuerpo quedó "" y quedó "esqueletizado".Además, sus brazos estaban extendidos a la altura de la cabeza y las manos se encontraron unidas y atadas por un cable, mientras que en el cuello también tenía enrollado unSegún las fuentes, el médico legista determinó que lase produjo por al menos uny que le ocasionó unen la parte derecha.Espósito, al momento del incendio, ya estaba fallecido dado que en la vía superior no hallaron restos de hollín, detallaron los forenses en su informe que fue incorporado en las últimas horas al expediente judicial.Espósito es oriundo de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, tenía dos hijos y hacía varios años que residía en Mar de Ajó.