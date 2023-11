Israel recomendó evitar los viajes al extranjero ante el "aumento del antisemitismo"

Las autoridades también instaron a los ciudadanos a mantenerse al margen de las manifestaciones / Foto: 123RF.

Entre los potenciales objetivos de ataques, Israel identifica sinagogas, restaurantes kosher y empresas vinculadas a israelíes, así como aeropuertos a los que puedan llegar vuelos procedentes de territorio israelí

Israel recomendó a sus ciudadanos aplazar los viajes al extranjero y no exhibir símbolos israelíes y judíos ante el "aumento significativo del antisemitismo" en el mundo, luego de que Israel lanzara una operación militar contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre.Las autoridades israelíes "ven un aumento significativo del antisemitismo" y una "incitación" a ello, así como "ataques que pueden poner en peligro la vida de los israelíes y judíos en el mundo", afirmó el Consejo Seguridad Nacional israelí.Por ello, recomendó aplazar los viajes a aquellos países o territorios para los que existan alertas específicas, con un énfasis particular en el caso de los países árabes y de Medio Oriente, las zonas aledañas a Irán y el Cáucaso norte, después delEn dicho incidente, una muchedumbre irrumpió en el, la capital de Daguestán, en busca de israelíes y judíos e intentaron, pero las fuerzas de seguridad lo impidieron con una represión que terminó con al menosSi bien El Consejo de Seguridad israelí señaló ciertas zonas específicas, aclaró que se están produciendo incidentes en países para los que no existe ningún tipo de aviso, por lo que consideran conveniente aplazar cualquier tipo de desplazamiento no esencial y consultar en cualquier caso las protestas que puedan producirse.Las autoridades también instaron a los ciudadanos aEntre los potenciales objetivos de ataques, Israel identifica sinagogas, restaurantes kosher y empresas vinculadas a israelíes, así como aeropuertos a los que puedan llegar vuelos procedentes de territorio israelí.