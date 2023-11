Independiente, por otro paso a la clasificación, juega ante Atlético Tucumán

Foto: Maximiliano Luna

Independiente, que se alejó bastante de la zona del descenso, visitará este sábado a Atlético Tucumán con el objetivo de sumar un triunfo que le permita quedar cerca de la clasificación para los cuartos de final, en un partido a jugarse por la Zona A de la Copa de la Liga.El encuentro se jugará desde las 21 en el Estadio Monumental José Fierro, en la capital tucumana, con el arbitraje de Andrés Merlos, el VAR a cargo de Silvio Trucco y televisado por ESPN.Independiente tiene 19 puntos, se ubica detrás de River y cuenta con expectativas de clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga, luego de alejarse de la zona de descenso gracias a la buena campaña realizada con Carlos Tévez como DT.El ex delantero de Boca llegó al "Rojo" cuando el equipo sufría con el descenso en la tabla anual en la segunda fecha y recién perdió el invicto hace dos fechas al caer ante River (3-0) en Núñez.Independiente bajo la conducción de Tévez suma en cinco triunfos, cuatro empates y un revés, alejándose de los puestos de descenso ya que posee 47 unidades, a cinco de los equipos que hoy deberían desempatar para saber cual pierde la categoría.Aún no está a resguardo matemáticamente, lleva cinco unidades y restan nueve por jugarse pero da la impresión, más tomando en cuenta que los equipos implicados se enfrentan entre sí, que no sufrirá en las últimas fechas.Atlético Tucumán, dirigido por la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez, es fuerte de local con 10 fechas sin derrotas en el José Fierro con ocho triunfos y dos empates y con 14 unidades debe vencer ante Independiente para mantener su posibilidades de clasificar.En el historial el equipo tucumano le lleva a Independiente un triunfo de diferencia, siete contra seis, y tres veces igualaron en un total de 16 encuentros.+ Probables formaciones +Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Alexis Flores, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski o Julián Carrasco y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Felipe Aguilar, Joaquín Laso y Damián Pérez; Lucas González, Iván Marcone y Federico Mancuello; Matías Giménez y Alexis Canelo. DT: Carlos TevezÁrbitro: Andrés MerlosCancha: Atlético TucumánHora de inicio: 21.TV: ESPN.