La muestra "Dios es mantero" propone un arte social y la idea de que "Dios somos todos"

"A los manteros los reconozco como trabajadores. Decidí subir sus carteles a la altura de los ojos del espectador" / Gentileza: Miriam Jovenich.

Este lunes 6 de noviembre se inaugurará la muestra, en lo que ella denominó en charla con Télam como "arte social"."Cuando el arte y la militancia se hermanan surge el arte social que nos estimula el alma para seguir buscando la justicia que todo ser humano merece", compartió Jovenich, la artista de la exposición que se podrá visitar en Espacio Archimboldo (Reconquista 761, CABA)."A los manteros los reconozco como trabajadores. Decidí subir sus carteles a la altura de los ojos del espectador"., reflexionó la artista sobre su, conLa muestra podrá visitarse del 6 de noviembre al 17 de noviembre. Jovenich expresó suy que ", como carteles de(de Plaza de Mayo), de, traer lo que dice la calle desde un lugar que vaya más allá del grito, que tenga una permanencia."."Hace muchos años era una incipiente artista plástica y en paralelo tenía mí primera galería de arte y hambre. Tenía juventud y la fuerza necesaria para sobrevivir en un medio tan hostil donde reina el desafio entre el amor al arte, al mundo sensible, a las expresiones del alma y el dinero", recordó Jovenich.Hubo un momento en el que Jovenich no quería competir más con los artistas con los que trabajaba: "Dejé de pintar. No mostré nada de lo hecho durante décadas".Con "Dios es Mantero" la artista de 67 años realizará su primera muestra individual: "Decidí volver. con otras técnicas, otras formas y un orgullo inmenso de poder hacerlo, aún siendo una mujer madura y con una trayectoria en otra área.(con esta muestra)".