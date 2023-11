Miles de personas participarán de la Marcha del Orgullo por la democracia y contra "antiderechos"

Foto: Raúl Ferrari.

"Este año celebramos la democracia que está en peligro con estos candidatos de extrema derecha como Milei y Macri. Nosotres somos parte del apoyo que tenemos que darle al compañero Sergio Tomás Massa" Marcela Tobaldi

El Tercer Malón de la Paz, junto al colectivo de travestis-trans Las Históricas Argentinas y otras organizaciones, convocan al "Malón del Orgullo" a partir de las 13 en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales

El Ministerio de Salud estará realizando, durante la marcha, una jornada de vacunación, información y entrega de preservativos vaginales y peneanos y realizará test rápido de VIH, sífilis y hepatitis

Otras marchas

La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2023 tendrá lugar este sábado en la Ciudad de Buenos Aires desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación con diferentes convocatorias que reclaman, mientras piden frenar "a les antiderechos", en un contexto de avance de discursos negacionistas encabezados por la fórmula presidencial de La Libertad Avanza.La concentración será en Plaza de Mayo desde las 10, cuando comenzará la, que será, con la presencia de los, y las actuaciones de Galga Tropikalia, Guido Morán, LaQueTeCumbió, Lucy Patané y elLa movilización está prevista a partir de las 15 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, donde la COMO realizará un homenaje a activistas, en un evento conducido por Alejandra Malem y Franco Torchi y musicalizado por los DJs Fabián Jara y Alan Faboulus, y las actuaciones de Bennettistas, BB Asul, Diego Frenkel, Anita B Queen,"Marchamos también porque se encuentra en riesgo nuestra democracia, al igual que los derechos de la población LGBTIQ+ y el modelo de país con un Estado presente que es lo que garantiza el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, contra la Argentina que propone Milei, de la venta de órganos, la privatización de las empresas del Estado, de la quita del subsidio que tanta falta y ayuda le hacen a la población en su conjunto", expresó laa través de un comunicado.Desde la, por otra parte, convocaron a concentrar a las 12 en el cruce de la avenida Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Florida, en el barrio porteño de San Nicolás, y resaltaron que "Orgullo es democracia".Desde OLH harán un, y en el lugar habrá música, tango y folclore queer, batucada y cultura ballroom.También se hará un reconocimiento a la titular del Inadi, Greta Pena; a los ministerios de Mujeres, Géneros y diversidades de nación y provincia de Buenos Aires; a la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; a la Cancillería Argentina, en la figura de la representante especial, la activista trans Alba Rueda; a juezas y jueces de la Ciudad de Buenos Aires; a la periodista trans Diana Zurco, al Festival Asterisco y al elenco de la serie "Pequeña Victoria"."Este año celebramos como muy importante la democracia, que está en peligro con estos candidatos de extrema derecha como Milei y Macri. Nosotres somos parte del apoyo que tenemos que darle al compañero Sergio Tomás Massa", dijo a Télam Marcela Tobaldi, fundadora de La Rosa Naranja, asociación que forma parte de OLH.Además, reclamarán por una efectiva implementación del cupo laboral travesti trans, por un sistema de salud "que esté preparado" para atender a personas travestis y trans y una "reparación histórica", en referencia a una compensación monetaria para las trans y travestis mayores que fueron víctimas de violencia institucional."En el camino quedaron muchas compañeras travestis trans fallecidas y nosotras tenemos que reivindicar a todas las que estamos todavía resilientes, resistiendo en estos tiempos", expresó Tobaldi, al tiempo que invitó a "todas las familias y a la sociedad" a que acompañen este 4 de noviembre en las calles.En tanto, el Tercer Malón de la Paz, junto al colectivo de travestis-trans Las Históricas Argentinas y otras organizaciones, convocan al "Malón del Orgullo" a partir de las 13 en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales."Acompañamos y nos solidarizamos con nuestros pueblos ancestrales, aportando nuestros colores, nuestra alegría, nuestras nuevas danzas y melodías, nuestra rabia, nuestra lucha y nuestro amor. No hemos descendido de los barcos, nacimos en territorios americanos y nuestra urbanidad no nos ha deshumanizado", dijeron las organizadoras de la convocatoria.También estarán presentes artistas como Moria Casán y Florencia de la V , entre otras, en la, que por segundo año participa de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en alianza con Equidad AR y la Federación Argentina LGBT.también estarán en esta carroza, que será además una muestra de arte colectiva, ya que el artista Nicolas Dominguez Nacif pintará uno de los laterales, convirtiéndolo en mural, e invitará a quienes asistan a la marcha a dejar sus dibujos y mensajes.Algunas organizaciones como La Colectiva, El Hormiguero y Buenos Aires 3D convocaron a participar de su carroza a las 13 en Hipólito Yrigoyen y Defensa bajo el lema "Vamos a darnos Massa" y "Al odio lo combatimos con perreo". También Mala Junta - Frente Patria Grande en su convocatoria expresó "Votemos con Orgullo, votemos a Massa".También estará presente el Tren por la Igualdad, impulsado por la Fundación Igualdad, en el que van a participar "familias y niñeces con amor, con libertad, autonomía y orgullo", contó a Télam Pedro Paradiso Sottile, presidente de la fundación."Queremos destacar la cuestión intergeneracional y también la importancia de las niñeces, de poder construir una democracia que las incluya, las escuche, las respete y les garantice el ejercicio de cada uno de todos sus derechos", expresó Paradiso Sottile, quien remarcó que "está en juego la democracia con el avance de antiderechos".El Ministerio de Salud estará realizando, durante la marcha, una jornada de vacunación, información y entrega de preservativos vaginales y peneanos y realizará test rápido de VIH, sífilis y hepatitis.De septiembre a noviembre también se realizan movilizaciones en diferentes puntos del país.El 28 de octubre pasado tuvieron lugar la segunda Marcha del Orgullo dey la séptima de. Ese día también fue la quinta Marcha del Orgullo Trans Villera Plurinacional en el barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) en la zona porteña de Retiro.En, se celebrará la XV Marcha del Orgullo el sábado 11 de noviembre, al igual que la 3° Marcha Plurinacional de, en Salta; la 3° Marcha del Orgullo, en Entre Ríos; y 15° Marcha enEn tanto, en, la XII Marcha del Orgullo partirá el 17 de noviembre a las 18 desde la Plaza 25 de Mayo.La primera marcha en el país fue el 3 de julio de 1992 en una jornada histórica en la que unas cien personas del colectivo LGBTIQ+ se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar por sus derechos.