La maratón anual de teatro, danza, música y video performance llega al teatro Callejón

Laen la homónima sala independiente, presentará una programación con innovadoras propuestas que apuntan a visibilizar la diversidad y potencia de jóvenes creadoras en las disciplinas del teatro, la danza y la video performance de la escena actual.Uno de los, contó a Télam que este año la fiesta reúne parte de su espíritu original, que es "el de dar lugar a las voces de mujeres y disidencias para que compartan y pongan en escena sus propuestas escénicas", pero que también se abrirá "el juego a que aparezcan nuevas voces, nuevas formas de vincularnos y nuevos espacios de representación dentro del teatro"."Apuntamos a que el festival pueda seguir sumando, moviéndose y dando lugar a artistas jóvenes que alimentan nuestra escena contemporánea; lo vivimos en las ediciones anteriores, año a año, y creemos que en este 2023 se va a potenciar", indicó acerca del encuentro que se concretará en el teatro Espacio Callejón, ubicado en Humahuaca 3759, de la zona porteña del Abasto.De este modo, la sala, dirigida por Javier Daulte y Federico Buso, recibirá esta nueva edición del encuentro teatral que cuenta con producción general de Zoilo Garcés.Este año, intervalos con música en el bar y una instalación inusual titulada "Entrar tarde", videoperformance de Damiana Poggi y Miguel Masllorens con fotografía de Nora Lezano y la interpretación de Diana Szeinblum, Leticia Mazur y Federico Fontán.Para este año, la grilla incluirá el estreno de "Subatómica", la obra de Mia Miceli con actuaciones de Cielo Díaz Rexach, Joaquín García, Hugo Rabinovich, Valeria Roldán, Julia Zlotnik y la codirección de Agustín Daulte, que relata la investigación de un evento extraño en una casa muy particular; y de "Cine herida", 'work in progress' de la actriz Sofía Palomino que pone en escena el devenir errante del espectador de un filme.También se podrá apreciar "Lo ilimitado no existe", obra estreno de Renata Mármora sobre el vínculo entrenadora-deportista y las dinámicas que circulan en los ámbitos de competencia deportiva. La puesta cuenta con las actuaciones de Alma Buffay y la propia Mármora y dirección de Naomi Stein y Felipe Saade.Entre lasse cuenta "La victoria de lo incompatible" de Mariana La Torre, interpretada por Javier Olivera, Emilia Goldín, Luciana Carrasco, Manuela Piqué, Lucas Cánepa y Astrid Gómez; cuya trama propone una reflexión aguda, cargada de humor, sobre el universo de los grupos, sus comportamientos y espacios de acción.También se cuenta "Los herederos, corazón de colibrí", pieza invitada, con interpretación y dirección de Natalia Tencer junto a Cristián Jensen y Gulliver Markert (co-producción del FIBA y el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea).(productor general del encuentro):El festival siempre trabajó con tres disciplinas: teatro, danza y música. El origen de este cruce nació desde el principio con esta iniciativa artística que durante varios días toma por completo el Espacio Callejón. Se trata de instancias de lo escénico que en general tienen sus propios circuitos, separados y poco habitados en común. Nos interesó que el festival rompa un poco con esa atomización, pudiendo encontrarnos no sólo desde nuestras propuestas sino también desde lo vincular. Conocernos, compartir, entender el quehacer de aquellas personas que trabajan en disciplinas hermanadas pero donde no siempre podemos generar cruces, vernos, convivir, atravesar una semana con experiencias y propuestas con las que no tenemos un roce tan cotidiano.(curador): Tenemos la fortuna que año a año el público nos acompaña y se suma a esta fiesta. Es muy gratificante que durante toda la semana el teatro esté lleno de gente circulando. Elencos armando sus montajes, conviviendo con otros elencos de otras disciplinas que suceden antes o después, públicos diversos que se acercan a ver a alguna artista que les atrae, y que quizás terminan viendo alguna obra más porque el espacio se presta para eso. O se quedan escuchando la música en el bar, comiendo o tomando algo en la barra. Para quienes coordinamos el festival, y también para la sala, sentir la cercanía y calidez del público es algo que agradecemos en todas las ediciones.Este año el festival se amplía un poco más. Contamos como todos los años con trabajos en formato "work in progress", y también con estrenos que son resultado de "work in progress" del festival inmediato anterior, que es otro de los sellos de nuestro festival. Si hablamos de novedades, lo que nos interesa señalar es que también abrimos las puertas a una nueva disciplina: la videoperformance con el estreno de "Entrar tarde" de Damiana Poggi y Miguel Masllorens que se encontrará de modo permanente en el teatro y que a la vez supone un nuevo modo de abordar el lugar y de convivir tanto con los espectáculos como con los públicos que circulen a lo largo de la semana. Además, vamos a contar con músicos en vivo en el bar del teatro. En esta edición nos acompañan Matt Montero y Agustín Ceretti, quienes alimentan una apertura cada vez mayor de nuestro espacio, permitiendo nuevos encuentros., contará con la actuación de Ibiza Pareo y dos DJ, DJ Mabel y DJ Marcos Velázquez para cerrar esta semana de fiesta para las artes escénicas.