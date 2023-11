Por la crecida del río Uruguay, hay más de 520 familias evacuadas

Evacuados en Concordia / Foto: Municipalidad

Más de 520 familias fueron evacuadas de sus viviendas de distintas ciudades ubicadas en la costa del río Uruguay, Entre Ríos, por la crecida de este curso y otros ríos de la zona, y continúan los trabajos de monitoreo y asistencia del personal del Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y distintos comités operativos de emergencia (COE).La ciudad de Concordia, en el este entrerriano, es una de las más afectadas con más de 400 familias evacuadas, lugares de la costanera y varias calles completamente cubiertas de agua, clubes y comercios cerrados ante la crecida.La Municipalidad continúa las recorridas en zonas de riesgo de inundación y barrios afectados mientras que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indicó que el río "no superará los 13,90 metros los próximos días", ya que el caudal evacuado por la represa variará entre 23.000 y 24.500 metros cúbicos por segundo.En ese sentido, la funcionaria municipal Ligia Wurfel comparó los registros de inundaciones anteriores y destacó que la ciudad tieneDel total de las más de 400 familias desplazadas de sus hogares, la mayoría se trasladó a direcciones particulares, y cerca de 70 permanecen en los cinco centros de evacuados dispuestos.Allí reciben alimentos, cuidado, prevención, campañas de vacunación, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y chequeos generales de salud, además de la atención y reubicación de animales de las familias.Por otra parte, la Policía diagramó un "gran operativo de seguridad en la zona inundable y centros de evacuados", indicó el jefe de la División de Operaciones y Seguridad, Renato Ulrich, con "puntos fijos y recorridas, custodiando, orientando e informando".Colón es otra de las ciudades afectadas, con más de 55 familias (unas 250 personas) evacuadas de la zona costera y alrededores del arroyo en su mayoría hacia domicilios particulares y tres grupos trasladados a centros especiales.En Concepción del Uruguay son unas 60 las familias evacuadas, unas diez reubicadas en la sede del Ejército, y el resto en casas de familiares y de zonas no afectadas en sus propios barrios al tiempo que otras seis familias quedaron incomunicadas y no pueden salir por el desborde del Arroyo de la China.Desde el Municipio comentaron que muchas familias se niegan a abandonar sus casas, por lo que se las "asiste permanentemente", y destacaron la construcción de la Defensa Norte, que impide el ingreso del agua a varias zonas anteriormente inundables.Desde el organismo detallaron a Télam que se estarán entregando insumos esenciales en otras localidades afectadas por la crecida del río Uruguay.La ciudad de San José tiene otras cinco familias asistidas, y en Villa Paranacito, en el sureste de Entre Ríos, unas 50 familias asistidas, menos que en años anteriores gracias al "ataja repunte" que se está construyendo.Esta mañana, el río tenía 13,60 metros en Concordia, por encima del nivel de evacuación (12,50); en Colón se mantiene en 8,79 metros, arriba de la alerta de evacuación (7,90); al igual que en Concepción del Uruguay, donde presenta una altura de 7,08 metros.