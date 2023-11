Adelantados, ballenas y apellidos

Alberto Benegas Lynch, uno de los referentes de Javier Milei. Foto: Camila Godoy

Pobre tu corazón

No se cansa de pensar

Y es que no quiere ya

Nada de esto

Algo lo tira todo al pasar

Y es que el mar azul se transformará

En un vientre blanco de ballenas

Convertidas en óleo...

(Viento del lugar, Spinetta)



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

Según desde donde uno se pare a mirarles y pronunciarles, hay ciertos apellidos ilustres que vienen de larga data y se asoman aún con diversas intenciones y fortunas sobre nuestra historia. Basta recordar a los Martínez de Hoz, pero en estos días aparecen Benegas Lynch, aunque vale reconocer que años antes existiera para despejar de malezas culturales al apellido: Robustiano Ventura, quien se interesó recopilando antes que nadie internado en nuestro cancionero popular folklórico allá por los 1880, y para cerrar el costado bueno, el propio Che Guevara llevaba el Lynch en su entorno heráldico. La cosa es que estos contemporáneos dan la nota resignificando el antiguo conflicto de la cuestión nacional, trayendo aquella rémora, estigma conservador por quienes a nuestra Patria pretendieron luego de fundarse, transformarla en un puerto apenas como punto de paso y entrega de riquezas naturales o materias primas hacia la Europa madre de todas sus pretensiones como legales contrabandistas desde el Río de la Plata.Hoy, no conformes con sus intentos de pertenecer a castas de apellidos añejos y empresas multinacionales, se atreven a disputar los conceptos de independencia y soberania ya como diputados de una votada fuerza política demencial y hasta se meten con el intento de privatizarnos el mar, más que a caballo, a ballena de teorías en donde la ficción y Moby Dick se quedan de piedra acantilada. Imaginemos pues tener que salir a desalambrar el mar...Siguiendo con esto de apellidos ilustres y empresas alucinadas, tenemos a Don Pedro de Mendoza, adelantado andaluz, quien fundó sin querer y sin cumplir las reglas estimadas en esas épocas, a nuestra ciudad capital. Allí el comienzo de nuestra “karmatica” historia, porque el hombre pretendía no solo encontrar “El dorado”, sino también la cura a su sífilis. Finalmente murió en pleno regreso, enfermo y sin rodearse del oro que buscaba. Resumiendo; que además de fundarnos por equivocación, no se salvó. Hace un tiempo, se me ocurrió una especie de soliloquio teatral del patético personaje a modo de lamento, escrito como si yo hubiera sido uno sus lenguaraces:¡A conquistar! Que estoy llegando señores. Buscando que algo me cure esta fatal podredumbre. Desde Roma hasta “El dorado” y ahora esta nueva ciudad, que por baranda es la boca y por la mersa un corral. Van en bolas por la pampa y corriendo al animal que mas tarde darán cuenta, si este muere al no dar más. No me dan calce los reyes, clandestino estoy acá y estos indios cabezones, no se dejan gobernar. Tanto mar para esta mierda, manden a otro: ¡a Garay! La desgracia es mi destino y algo de ella planto acá. El que quiera que se quede a empollar con estas indias que ni saben que es besar.Que la historia me recuerde, soy granadino y mortal, seré calle o avenida, pero hoy me lleva la peste, no hay Iberia que joderse, ¡de nuevo a la puta mar!Esperando de todos modos no haya que lamentar proximamente que estos lunáticos y afiebrados personajes de nuestra historia vuelvan a reaparecer para embarcarnos como parte de sus aventuras, apellidos más, apellidos menos y nuestros mares sean libres de sus navegantes pesadillas.Confío en nuestras lanzas criollas y en el antídoto que estos años de camino entre los límites de la grieta, produjera patas en la fuente mediante, como símbolo de resistencia y fortaleza incorregible, un pueblo ejemplar. Mantengamos la playa y la playa en estado de alerta como un viento del lugar.Besos de esquina y abrazos de cancha.