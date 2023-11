La Justicia electoral ratificó el triunfo de Julio Alak en La Plata y rechazó abrir más urnas

Teresa García se cruzó por redes con María Eugenia Vidal

La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses de Unión por la Patria (UxP), María Teresa García, le pidió este viernes a la exgobernadora de la provincia y actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) que tenga "comprensión de texto" a la hora de referirse al debate generado en torno al resultado de las elecciones para intendente en la ciudad de La Plata, en la que Julio Alak resultó ganador por 606 votos.



En las últimas horas, Vidal publicó un video en redes sociales en el que se observa el momento en el que autoridades judiciales y apoderados partidarios abrían una de las dos urnas con sobres vacíos, sin boletas, durante la apertura de las 79 urnas dispuesta por la Justicia electoral para determinar quién se había impuesto en los comicios del 22 de octubre.



No obstante, sí estaban en las mesas -la 752 y la 1.528- las actas de escrutinio con las firmas de todos los fiscales partidarios y de los presidentes de mesa: en la primera de ellas se impuso en la categoría intendente Unión por la Patria con 115 votos, contra 67 de Juntos por el Cambio y 68 votos de Libertad Avanza; mientras que en la segunda se registraron 124 votos para el postulante peronista, 102 para el libertario y 28 para Garro.



"¿Estos son los que se autoperciben 'garantes de la democracia'? Urnas sin boletas, telegramas dudosos y números que no cierran: el kirchnerismo está dispuesto a hacer lo que sea para ganar las elecciones. La única solución es FISCALIZAR", posteó la dirigente macrista.



Este viernes, García le respondió en la red social X (antes Twitter) "Señora exfuncionaria pública María Eugenia Vidal, le adjunto parte del fallo de la Justicia sobre elección de La Plata. No hay que 'autopercibirse' fiscal, si no tiene comprensión de texto".



Así, la legisladora publicó extractos del fallo emitido esta madrugada por la Justicia electoral en el que se aclaró que, "en ningún caso, los fiscales actuantes en el recinto han realizado requerimiento alguno en relación a las mesas cuya apertura ahora se solicita".



"En otros términos, la alianza impugna la validez de actas que fueron suscriptas y consentidas por sus fiscales en dos oportunidades; una en cada mesa receptora de votos al realizarse el escrutinio respectivo y, en una segunda en oportunidad, en el escrutinio definitivo realizado por esta Junta", plantearon los jueces Roberto Lemos Arias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla.



Añadieron esos magistrados que, "en este caso concreto, se debe dejar de manifiesto que se cuenta con la documentación debidamente suscripta por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios -incluido el de la propia fuerza que ha formulado la petición-, y que resulta coincidente con la aportada por las agrupaciones políticas".



"Por lo tanto, la faltante de las boletas en el interior de la urna se vincularía con un error material de un ciudadano que actuó como autoridad de mesa, entre los más de 90.000 ciudadanos que se designan y capacitan para actuar en dicha función durante el proceso electoral en esta jurisdicción", cerraron.