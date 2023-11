El expresidente Rodríguez Zapatero apoyó a Massa por sus "convicciones democráticas"

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y destacó sus "convicciones democráticas", la "defensa a la igualdad entre hombres y mujeres" y su "convocatoria a la unidad nacional".El referente del Partido Socialista Español (PSOE) manifestó su apoyo en un video que se difundió este jueves, donde afirmó:El exmandatario español consideró que, que es un "principio que transforma el mundo".El dirigente indicó que Massa "cree en Argentina y lo argentino, porque no espera lecciones de otro país".Rodríguez Zapatero celebró la iniciativa de "convocatoria de unidad nacional" que propone el candidato de UxP y consideró que es necesario "grandes consensos para superar las divisiones".El dirigente español enfatizó que Massa realizará un gobierno en "favor de los derechos, de la dignidad y la sociedad abierta".También reiteró la importancia de la protección de los "valores democráticos" y criticó sin mencionarlo al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."Una sociedad debe mantener los valores de la democracia. En democracia las personas tenemos derechos y eso significa que no seamos sujetos de mero tráfico económico y de ningún otro tráfico", comentó.Sobre esta línea, Zapatero señaló: "Un país no es una empresa, es una patria con justicia. Una patria que convoca a vivir y compartir un destino común, donde la solidaridad debe estar presente si nos sentimos pertenecientes a nuestra nación".