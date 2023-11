Valdés: "Massa es el único que garantiza diálogo, pluralismo y respeto en la diversidad"

Foto: Pepe Mateos (archivo).

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Valdés, señaló que "el voto a Sergio Massa fue en gran medida en defensa de los derechos personalísimos", ya que "la gente sabe que es el único que garantiza pluralismo, convivencia y respeto en la diferencia".En declaraciones periodísticas, el legislador se refirió a los desafíos que tiene por delante Unión por la Patria para la segunda vuelta electoral:"El FMI se puso la camiseta amarilla y nos complicó el partido, pero Sergio Massa con creatividad política sorteó ese obstáculo y se dedicó a hacer lo que debe hacer UxP: más Estado, más derechos, menos impuestos para los sectores más postergados, creación de universidades". sostuvo.El diputado reelecto por la ciudad de Buenos AiresA su vez, marcó lo que considera la principal diferencia entre ambos candidatos a la presidencia: "Milei agravió a los católicos, a las madres que luchan por los derechos alimentarios de sus hijos, a los científicos, a los transplantados, son lo que son. La gente votó en defensa de los derechos personalísimos, que aunque no sean peronistas, saben que Massa garantiza pluralismo, diversidad, diálogo y respeto en la diferencia".Consultado sobre el rol del expresidente Mauricio Macri en la campaña de la oposición, Valdés indicó: "Está dando un manotazo de ahogado de último tiempo. No piensa la política con racionalidad sino con temor y resentimiento, espantado por la idea de que haya un nuevo gobierno peronista. Fue Terminator, rompió todo lo que había armado, y eso es costoso para él. No sé como va a reconstruir".