Fatpren apoya a Massa: el proyecto de Milei es un "ataque a derechos laborales"

Foto Archivo.

, para el balotaje del 19 de noviembre y consideró que el "proyecto político" de su competidor, el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei,"De cara al balotaje del 19 de noviembre rechazamos un proyecto político como el de Javier Milei y la Libertad Avanza que implica un ataque al derecho a la información, así como a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", sostuvo la entidad sindical en un comunicado.Allí, expresó que "para derrotar" al proyecto libertario en las urnasFatpren expresó su "defensa de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información con mirada y contenido federal" y reivindicó "los derechos laborales" que, dijo "la clase trabajadora conquistó con mucho esfuerzo y lucha".Para la federación, "en la próxima etapa", que en el caso del periodismo, observó, "se depreció en un 51% en los últimos cinco años".En cuanto a la "defensa" del derecho a la información, llamó a "fortalecer los medios públicos que tiene inserción territorial y llegada a todo el país" y destacó que esa acción debe hacerse "con una mirada sobre la información como un servicio público".Consideró que ese punto "requiere también de unhacia los medios privados y los que no tienen fines de lucro, que muchas veces son discriminados"."Es necesario que la distribución de la pauta publicitaria tenga reglas claras", agregó.Por eso, propuso "reglamentarla" y fundamentó que "no es justo que exista una pauta millonaria para medios privados con trabajadores de prensa con salarios por debajo de la canasta básica".También recriminó que quienes reciben la pauta "incumplan las leyes laborales".Además, Fatpren llamó a defender los "convenios colectivos" de actividad así como "las paritarias como ámbito de negociación permanente de los salarios" y"Es necesario fortalecer la democracia con más derechos para toda la ciudadanía. Para eso, es necesario un periodismo libre, federal, con condiciones de trabajo y salarios dignos", esgrimió.